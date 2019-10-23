10月23日 —— 世界雪豹日

哈通社/阿拉木图/10月23日 —— 每年的10月23日是世界雪豹日。今天，哈通社记者专访环境学家，了解了在哈萨克斯坦境内的雪豹栖息情况。

据哈萨克斯坦环境学家表示，当前我国境内的雪豹数量约为130-150只，主要在天山、阿拉套、塔尔巴哈泰、萨乌尔和阿勒泰等山区栖息。

联合国开发计划署项目经理塔勒哈特·科尔特谢夫表示，向公众加强宣传是保护雪豹种群的主要措施之一。目前，为时刻观察雪豹栖息情况，哈方相关部门在阿拉木图、突厥斯坦和东哈州自然保护区安装了290多个红外摄像机。

据他介绍，近三年，哈萨克斯坦境内没有发生过雪豹偷猎案件。

据悉，雪豹是国际濒危的猫科物种，当前全球数量尚不足4000只，主要分布在中亚高山区域，而且其种群数量还在进一步减少。雪豹属于食肉目、猫科，被称为«雪山之王»， 由于其终年在雪线附近和雪地间活动，故名“雪豹”。雪豹一般生活在海拔3000米以上的山里，很少出现在海拔较低的地方。雪豹，全身灰白色，其皮毛多为灰白色，布满黑斑，头部黑斑小而密，背部、体侧及四肢外缘形成不规则的黑环，越往体后黑环越大，有黑色点斑和黑环，尾巴长而粗大。

雪豹的生活习性和大多数猫科动物一样，具有夜行性，昼伏夜出，每日清晨及黄昏为捕食、活动的高峰。其行动敏捷机警，动作灵活，善于跳跃，白天很少出来，有时会躺在高山裸岩上晒太阳。其上下山有一定的路线，喜欢走山脊和溪谷。

2013年10月23日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的第一届全球雪豹保护论坛上，吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、中国、印度、蒙古国、阿富汗和巴基斯坦等十二个亚洲国家签署了关于保护这种难以捉摸的大型猫科动物的具有里程碑意义的《比什凯克宣言》。这些国家的代表共同见证和决定2015年为世界雪豹年。

由吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫的倡议，由世界银行的“全球老虎行动计划”（GlobalTigerInitiative）协调，该论坛取得了前所未有的协议，可以改变雪豹的命运，分布范围内的国家政府同意第一个全球雪豹和生态系统保护计划（GSLEP），并承诺到2020年保护至少20个风景区作为安全的雪豹栖息地。

【编译：小穆】