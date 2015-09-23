10月25日起中国南航乌鲁木齐至阿拉木图航线增至每周11班

哈通社阿斯塔纳9月23日电 据中国航空旅游网22日消息，中国南方航空新疆分公司表示，自10月25日起该航空公司将新增一班乌鲁木齐-阿拉木图航班，每周二四六七执行。届时，中国南航乌鲁木齐-阿拉木图航线航班密度将达到每周11班。

据悉，此次新增航班的航班号为CZ8357/8，每周4班，暂定由E90机型执飞，每班往返可提供座位数190余个。去程CZ8357时刻为北京时间08:15从乌鲁木齐机场起飞，到达阿拉木图为当地时间08:05；回程CZ8358将于当地时间09:25从阿拉木图起飞，到达乌市的时刻是北京时间13:10。 中国南航还称，原来每日一班的CZ6011/2也将继续执行，到时将改由波音737机型执飞，每班往返可提供座位230余个。来回程时刻维持不变，去程CZ6011将于北京时间21:00从乌市起飞，落地时间为阿拉木图当地时间20:30；回程CZ6012将于当地时间21:50从阿拉木图起飞，回到乌市为北京时间01:20。 阿拉木图是哈萨克斯坦第一大城市，也是中亚地区金融和文化中心。中国南航增班乌鲁木齐至阿拉木图航线，不但给往来于两国间的商旅人士提供了更多航班时刻上的选择，同时也将一定程度上满足中国民众日益增长的出境游需求，引导更多中国游客赴中亚地区出游。