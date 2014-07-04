10万阿根廷球迷涌入巴西 花费2亿国内货币再贬值

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据外媒报道，世界杯如此多娇，引无数英雄竞折腰。从传统经济学原理看，4年一届的稀缺性让世界杯一直处于"武林至尊"的地位，即便强势如好莱坞也只能退避三舍，温网、NBA（美职篮）总决赛等其他体育赛事也不能与之争锋。世界杯期间，马刺队获得本赛季NBA总冠军，但队中的阿根廷球星吉诺比利却说，我的国家没人知道我获得总冠军。

用时髦的互联网思维来观察世界杯，同样能发现很多流行的观点都能在世界杯上得到恰当的佐证。4年的等待只为这一个月的爆发，世界杯深度符合"饥饿营销"原理，相比之下，一年有十几场可看的好莱坞大片明显是"产能过剩"；互联网经济是"粉丝"经济、注重口碑，苏亚雷斯那一口好牙就具备足够的话题性，"苏牙"之后，哥伦比亚金童哈梅斯•罗德里格斯又瞬间成为高频词。关注度就是流量，"流量"代表着消费者。

这一次人们都"流向"了巴西。据估算，10万阿根廷球迷在世界杯期间涌入巴西，花销总计将达到2亿美元，球迷纷纷卖出本币兑换外币，加速阿根廷货币比索的贬值，这样让拥有巨额美元外债的阿根廷压力剧增。比索是否挺得住，某种意义上，就看梅西和阿根廷队能走多远了。一场赛事动摇一国国际支付水平，除世界杯外再无其他。

无论传统理论，还是创新观点，都在说明一件事--世界杯无法替代、全球瞩目，由此带来的是包括经济在内的巨大影响力。国际足联秘书长瓦尔克分析认为，世界杯4年周期能为国际足联带来总计约40亿美元的收入，其中媒体转播和市场营销分别约占60%和40%。随着新兴媒体的涌现，可以预见，世界杯的赚钱能力还在不断扩张。

《变形金刚4》上映恰逢巴西世界杯，为避免票房遭受影响，派拉蒙影业推迟电影在那些足球氛围浓厚国家（主要在欧洲地区）的上映日期。机器人英雄擎天柱重返大银幕时，他最强大的对手恐怕不是宿敌霸天虎，而是绿茵场上的明星内马尔、克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（C罗）、梅西等。所以，汽车人这次恐怕难以得到人类盟友的援手，因为他们的注意力大多在绿茵场上，没空理会外星机器人的纷争，霸天虎们应该抓住这天赐良机，不然又要等4年了。