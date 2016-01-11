养育10个子女 克孜勒奥尔达州34岁女士获“英雄母亲”称号

哈通社阿斯塔纳1月11日电 据克孜勒奥尔达州政府消息，今年34岁的克孜勒奥尔达州居民古丽巴努•杰特科叶尔巴耶娃今年1月产下第9、第10子（双胞胎），获得了政府授予的"英雄母亲"称号。

据悉，这位"英雄母亲"在其19岁时生下了第一胎，加上刚出生的这对双胞胎，这位年仅34岁的女士，已经成为了10个孩子的母亲，为哈萨克斯坦人口的增长做出了非凡的贡献。

新生儿和他们的母亲几日前刚刚出院回家，有趣的是，由于人口众多，家人们专门租下了一辆巴士来接母亲和孩子出院。

杰特科叶尔巴耶娃女士目前是当地为民服务中心的工作人员，而其丈夫是一名司机。十个孩子中的长子，如今已经是11年级的学生。

杰特科叶尔巴耶娃女士称，养育孩子确实辛苦，但她始终觉得自己是最幸福的人。

"我对孩子的爱是无限的，"这位女士说，"而且随着每一个孩子的降临，我对他们的爱都会变得更多，我想，若承蒙上天的眷顾，我是不会拒绝继续让新生命来到我们这个家庭的。"

值得一提的是，2016年1月的第一周，克孜勒奥尔达州共有220个新生命降生。

截至目前，当地生育多名子女的女性数量有4万多人，其中2.5万人荣获了"英雄母亲"称号。（编译：塔尔）