中国贵州：10名盗墓贼盗取古墓 因吸入毒气4人身亡

哈通社阿斯塔纳--3月7日凌晨，10名盗墓贼在盗掘中国贵州习水县程寨镇一座古墓时，因吸入有害气体，四人死亡，多人入院就医。据了解，被盗掘的古墓为县级文物。

《贵阳晚报》报道，当日凌晨1时许，六名男子抬着一名男子到程寨镇卫生院求救。这些男子自称煤矿工人，在井下吸入了有毒气体。在医生对该名男子抢救过程中，等候在外的男子中又有三人倒下。对几名男子的身份产生怀疑后，医生赶紧向政府报告并报警。



警察和政府干部赶到医院，控制住这些男子，经讯问得知，他们是在当地盗墓的，其间因吸入发电机废气后身体不适，便前来就医。此外，在墓内还有几人已倒下。







据习水县政府网7日通报，共有10名外地男子参与盗墓。事发后，墓内有三名男子当场死亡，另一重伤者送医后抢救无效死亡，其余四名轻伤者经抢救生命体征平稳，另两名"望风"男子被抓获。



据了解，被盗的古墓2001年公布为习水县第一批县级文物保护单位，墓主身份不详，但确定为宋代墓葬。此前，曾多次遭破坏和盗墓贼光顾。



7日晚，盗墓贼在墓后部耕地里挖出的盗洞已被泥土封填，恢复原状。据称，盗墓贼在此已打下了一个深约8米的洞，欲通向墓内。但在掘进中，他们可能遇到了石头，试图破坏时，在洞内使用了燃油发电机，并在洞口铺了棉被以阻隔声音传出，结果导致空气不流通，有毒气体在洞内聚集。