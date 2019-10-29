哈萨克斯坦统一养老储蓄基金储蓄额达10.4万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月29日 -- 哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（БЖЗҚ）储蓄额已达10.4万亿坚戈。

据哈萨克斯坦统一养老储蓄基金消息，根据统计，截至2019年10月1日，该基金储蓄额为10.4万亿坚戈。

其中，强制性养老金缴款总额为10.2万亿坚戈，强制性专业养老金缴款2336亿坚戈，自愿缴纳养老金缴费19亿坚戈。

年初至今，储蓄额增长11%，即10.4亿坚戈。各类型养老金总收益7143亿坚戈，净投资收益4819亿坚戈，向公众支付养老金1542亿坚戈。

统计期内，新开设养老金账户30.85万个，其中强制性养老金账户27.36万个。这些账户的64%为30岁以下人员所有。

本报告所述期间每月强制性养老金平均缴款额为17149坚戈。

2019年1~9月活跃缴款人数达610万人。

哈萨克斯坦统一养老储蓄基金指出，从2019年1月至2019年9月，贡献者和受益人账户应计的净投资收入超过4819亿坚戈。

于此同时，在过去12个月中，养老金储蓄的利润率达到8.4％，而同期通货膨胀率为5.3％，统一养老储蓄基金的盈利能力明显高于通货膨胀。

【编译：木合塔尔·木拉提】