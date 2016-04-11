哈萨克斯坦同伊朗签署价值10亿美元的50多项合作协议

哈通社阿斯塔纳4月11日电（马尔兰•吉耶姆拜）据"巴依杰列克"国有控股公司消息，在纳扎尔巴耶夫总统对伊朗进行的正式访问框架下，哈萨克斯坦-伊朗企业家协会会议日前在伊朗首都德黑兰召开。

共有200多家企业参加了此次哈伊企业家协会会议，签署了总价值达10亿美元的50多项双边合作协议。



其中，"巴依杰列克"国有控股公司及其下属企业与伊朗方面达成了9个价值3.04亿美元的合作协议。



据哈伊企业家协会哈方主席、"巴依杰列克"国有控股公司执行总裁库万德科•毕申姆巴耶夫透露，哈伊两国双边合作取得的可喜成果，与两国领导人的不懈努力密不可分。



"这些计划主要目的是在哈萨克斯坦经济中，大力吸引伊朗企业的投资。因此对于这些项目能够得到伊朗众多企业的积极参与，令我们十分振奋。在会议中，民航航线也成为了一个热点议题，我们已经将这方面的情况向政府做了汇报。我们相信，两国物流交通方面的问题将在近期得到妥善的解决，而且阿斯塔纳航空公司正在开通哈萨克斯坦和伊朗之间的新航线。这将为两国经贸合作往来的进一步发展，奠定良好的基础。"他说。



同时，为了深化两国在经贸领域的双边合作，哈萨克斯坦正在考虑简化对伊朗的签证政策。



"我们已经将简化签证的建议提交给了哈萨克斯坦政府。我们相信，不久的将来，两国公民便能在不为签证问题烦恼的前提下，自由的往来于两国之间。" 毕申姆巴耶夫说。



哈萨克斯坦-伊朗企业家协会伊方主席阿贝丁表示："对于兄弟同胞而言，伊朗的大门是永远敞开的。目前哈萨克斯坦已经同40个国家达成了签证协议，一旦与伊朗之间的签证问题得到妥善解决，那么两国在旅游业、经贸和金融等领域的合作将取得质的飞跃。"（编译：塔尔）















