通用再发起四组召回 涉及10.5万辆汽车

哈通社阿斯塔纳6月7日电，据环球网报道，美国汽车制造巨头通用汽车公司周五又宣布了四组车辆召回，涉及全球范围105688辆轿车和卡车。这也使得包括据信造成13人死亡的点火开关缺陷所引发的召回在内，2014年以来的通用汽车公司车辆召回总数达到了3400万辆。

通用汽车公司2014年以来已经发起34组召回，在美国市场涉及1390万辆各种车型车辆，其中有260万辆旧型号车辆使用了有缺陷的点火开关。全球范围内，通用汽车年内已经召回1590万辆车。在周五宣布的四组召回中，大约9万辆是在美国境内售出的。

通用汽车在周四发布了针对点火开关缺陷问题的内部调查报告，称低层级雇员故意无视了有问题的开关长达11年，并称公司的高级管理人员并没有责任。

在周五的召回中，规模最大的是对2014年款到2015年款雪佛兰Silverado和通用Sierra全尺寸皮卡的召回；同时召回的还有2015年款的雪佛兰太浩和Suburban，以及通用的育空SUV。这些车辆的召回原因是基础无线电可能无法工作，造成钥匙在插入点火开关，驾驶员一侧车门打开的时候，驾驶者不会听到警告声；此外，同样的问题也会导致前排座椅安全带没有系上时，驾驶者不会听到警告声。通用称，尚未收到与这一问题有关的伤害和车祸报告。

通用汽车称，有这一问题的车辆将无法达到盗窃保护，翻滚保护以及乘客撞击保护的联邦标准，经销商将会为受影响车辆的无线电控制模块重新编程。

其他召回涉及别克Verano，雪佛莱科迈罗，科鲁兹以及Sonic紧凑型轿车。它们存在一个可能导致驾驶员安全气囊无法正确部署的问题。通用表示，收到一起与这一问题相关的伤害事故报告；公司也获知其他车辆事故时安全气囊没有正确部署的情况，但是无法确认是否与这一问题有关。

通用将因这一问题在之前的两组召回中增加7116辆召回车辆。经销商将为召回车辆更换方向盘安全气囊盘管，以此消除驾驶员安全气囊中的短路棒和安全气囊底盘的接触。

此外，通用汽车也正在召回在韩国生产的87辆2013年款到2014年款的雪佛莱Spark和2013年款的别克Encore，以修复一个可能造成乘客一侧安全气囊无法正确部署的缺陷。通用汽车称，尚未获知任何与这一问题有关的车祸和伤害报告。经销商将会为召回车辆免费更换乘客一侧安全气囊。

周五公布的最后一组召回是37辆2014年款的雪佛兰考维特，它们的感应和诊断模块存在一个内部短路，可能导致前排安全气囊，座椅安全带预紧器以及自动乘客感应模块被禁止。通用也强调，未接到与这一问题相关的车祸或者伤害报告。