哈通社阿斯塔纳1月28日电，中国新闻网援引《中国国防报》28日刊登一篇题为《新疆哈萨克族退伍老兵10年巡边8万多公里》的文章，讲述一名新疆哈萨克族老人巡守边境10年的故事，以下为全文：

哈萨克族护边员热合买提，10年护边行程跨越8万多公里。在他的笔记本中，不仅有边界走向，还记录下了防区的每一条沟、每一道坎，请看一位边防老兵的故事-- 天还没亮，新疆昌吉军分区乌拉斯台边防连护边员热合买提就从热烘烘的炕上爬起来，穿上那套洗得发白的迷彩服，跟着边防连的执勤分队迎着漫天风雪踏上了巡逻路。 1月的北塔山早已被皑皑大雪所覆盖，很难辨认方向。但这难不倒热合买提，他一会儿领着官兵手拉着手爬出溜滑的沟壑，一会儿又引着大家绕开不易觉察的雪坑。巡边多年，热合买提早已对防区轻车熟路，哪儿有包、哪儿有坎、哪儿有弯，他了如指掌。 1986年，哈萨克族小伙儿热合买提入伍来到北塔山上的乌拉斯台边防连。2004年，热合买提恋恋不舍地脱下了那套绿军装，同时交出的，还有他的12本笔记本，笔记本经过反复地翻阅和摩挲，被磨出了一页页的毛边儿，每一页上都画满了草图，都是他平日记录下的防区地貌地物，不仅有边界走向，还标注每一条沟、每一道坎。 退伍后的热合买提在山下的奇台县找了份导游的工作，通晓汉语、哈萨克语、维吾尔语的热合买提一年能赚10万块钱，可干了一年，他就辞职了。 他对妻子古丽说："总觉得心里空落落的，连做梦都在骑马巡逻，我得回山上去！"于是，热合买提成了乌拉斯台边防连的一名护边员，再次踏上了他的巡逻山路。 在纵横交错的山路上，热合买提找回了久违的充实感。 这一天，热合买提和官兵在乌拉斯台沟附近发现，因洪水冲击，界河的一条支流改变了流向，一块沙丘被冲到了界河那边。"我们和邻国以河为分界线，河水一改流向，很容易引起领土纷争。"热合买提立即卷起裤腿趟到河中，和官兵一起用石头、沙子堵住岔开的水流，河水重回故道。 据连队官兵介绍，热合买提巡护的那段边防线很容易出现人畜误越界事件，是开展常态化巡逻的重要路段。10年来，热合买提巡边的行程达到了8万多公里，发展义务护边员130余名，连队也连续8年被评为边防执勤先进单位。 2010年，热合买提母亲病重，加之儿子阿依丁正值中考，为减轻妻子的负担，担起男人的责任，热合买提下山了，但只要一有空，他还是要回到山上看看。去年，儿子考上大学，热合买提又回到了他日夜思念的边防线上。 结束了一天的短程巡逻，妻子早已备好饭菜等着他。这位曾被全国妇联表彰为"全国百名好军嫂"的妻子古丽，看着丈夫冻红的脸颊，抬手为他拂去鬓角的霜雪，她是他背后坚强的后盾，几十年义无反顾地支持着他。 人生何处是青山？古丽见证着边防的风霜刮深了丈夫眼角的皱纹，但她也看到，丈夫找到了属于自己的价值，找到了心里的那份踏实。"他是我眼中最帅的男人。"古丽说道。 从朝气蓬勃的小伙变成满脸沧桑的大叔。几十年，热合买提80000公里重叠的足迹，烙在了长长的边境线上。他与风雪做伴、与烈日为伍、与孤独同行。没有钢枪、不穿制服，但所有的这些都不妨碍他成为边防线上"最帅的"那个人，他是边防线上流动的哨所，是永不挪位的生命界碑。