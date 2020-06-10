哈萨克斯坦10所高校入围QS世界大学排名

哈通社/努尔苏丹/6月10日 —— 据教育和科学部消息，全球高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds（QS）近日发布了最新世界大学排名。

根据最新排名，哈萨克斯坦10所高校入围世界1000强排名。排名如下：

1. 阿尔-法拉比哈萨克国立大学 – 第165位；

2. 谷米列夫欧亚国立大学 – 第357位；

3. 阿吾艾佐夫南哈州国立大学 – 第490位；

4. 萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学 – 第541-550位；

5. 哈萨克国立农业大学 – 第591-600位；

6. 阿拜哈萨克国立师范大学 – 第601-650位；

7. 哈萨克斯坦-英国科技大学 – 第751-800位；

8. KIMEP大学 – 第751-800位；

9. 卡拉干达国立技术大学 – 第801-1000位；

10. 阿布莱汗哈萨克国际关系与外国语大学 – 第801-1000位。

教科部称，哈萨克斯坦大学2014年开始参与QS世界大学排名。其中，阿尔-法拉比国立大学成为入围世界200强大学排名的首所哈萨克斯坦高校，目前位居第165位。此外，KIMEP大学今年首次入围排行榜。

据悉，QS世界大学排名，是历史第二悠久的全球大学排名，与《泰晤士高等教育世界大学排名》《USNews世界大学排名》《ARWU世界大学学术排名》同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名。在这其中，QS学科排名相对综合排名而言，对研究生阶段的申请更具参考价值。

QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学，这六个指数和他们所占的权重分别是：

学术领域的同行评价（Academic Peer Review），占40%；

全球雇主评价（Global Employer Review），占10%；

单位教职的论文引用数（Citations per faculty），占20%；

教师/学生比例（Faculty student ratio ），占20%；

国际学生比例（International Student Ratio），占5%；

国际教师比例（International Faculty Ratio），占5%。

【编译：小穆】