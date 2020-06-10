哈萨克斯坦10所高校入围QS世界大学排名
根据最新排名，哈萨克斯坦10所高校入围世界1000强排名。排名如下：
1. 阿尔-法拉比哈萨克国立大学 – 第165位；
2. 谷米列夫欧亚国立大学 – 第357位；
3. 阿吾艾佐夫南哈州国立大学 – 第490位；
4. 萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学 – 第541-550位；
5. 哈萨克国立农业大学 – 第591-600位；
6. 阿拜哈萨克国立师范大学 – 第601-650位；
7. 哈萨克斯坦-英国科技大学 – 第751-800位；
8. KIMEP大学 – 第751-800位；
9. 卡拉干达国立技术大学 – 第801-1000位；
10. 阿布莱汗哈萨克国际关系与外国语大学 – 第801-1000位。
教科部称，哈萨克斯坦大学2014年开始参与QS世界大学排名。其中，阿尔-法拉比国立大学成为入围世界200强大学排名的首所哈萨克斯坦高校，目前位居第165位。此外，KIMEP大学今年首次入围排行榜。
据悉，QS世界大学排名，是历史第二悠久的全球大学排名，与《泰晤士高等教育世界大学排名》《USNews世界大学排名》《ARWU世界大学学术排名》同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名。在这其中，QS学科排名相对综合排名而言，对研究生阶段的申请更具参考价值。
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学，这六个指数和他们所占的权重分别是：
学术领域的同行评价（Academic Peer Review），占40%；
全球雇主评价（Global Employer Review），占10%；
单位教职的论文引用数（Citations per faculty），占20%；
教师/学生比例（Faculty student ratio ），占20%；
国际学生比例（International Student Ratio），占5%；
国际教师比例（International Faculty Ratio），占5%。
【编译：小穆】