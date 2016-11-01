津巴布韦推替代货币 曾发行100万亿1张津元纸币

据经济之声《天下公司》报道，津巴布韦央行今天起在境内发行2亿美元的债券货币，这里的通货膨胀率曾高居世界第一，100亿津巴布韦元连一个鸡蛋都买不了，此次推出债券货币引发了民间的担忧，高通胀会有卷土重来吗？

来到津巴布韦，现在是哈拉雷时间10：18。由于现金钞票短缺，津巴布韦将发行2亿美元债券货币，同时警惕挤兑风险，当地银行纷纷开始控制取款额度。

曾长期在津巴布韦工作的金融人士Wallace，什么是债券货币Bond Notes，欧美媒体也戏称为代替货币token money？

wallace："货币替代物，津巴布韦央行支持的，随便印出一个样式来，来替代美元，来解决美元现金钞不足问题。由于津巴布韦央行信用不足，大家不用愿意用它，所以津巴找到了多边机构--非洲进出口银行，它愿意承诺提供2亿美金的信用支持，来让市场对津巴布韦的替代性货币有信心。如果发行的货币，替代货币在多边机构信用背书的额度之内，市场还是比较接受的。两个作用：第一、短期解决了现钞不足、流动性匮乏的"燃眉之急"。第二、长远，信用试水，津巴政府、央行早就想恢复发行自己的货币，恢复了它有好处，它是收取印币税，增发超发货币给自己的公共财政赤字提供支持，但目前它没有货币的发行权，没法那样做。津巴布韦又怕贸然的重新那样做，整个的国民经济受打击，外商投资受打击。它通过代替性货币做信用试水，如果市场反响非常好，各方面对它的信用都非常支持，而下一步是不是可以扩展成五十亿、一百亿，隔几年以后，可以试水发行自己的货币。"

津巴布韦位于南部非洲内陆国家，比邻南非，1980年4月独立建国，过去曾是英国的殖民地，2008年之前，他们一直使用津巴布韦元，而由于超高通胀，央行甚至发了100万亿津巴布韦元的钞票，可连面包也不买不了。帮我们来梳理一下，它是如何沦为废纸，最后被停止使用。

Wallace："80年代穆加贝领导他们革命独立了以后，搞了自己的货币津元，最开始津巴布韦元与英镑挂钩1：1，也就是说它比美元还值钱的。随着土改以后，经济就不行，外债欠的过多，于是超发货币来偿还各种公共债务，超发到了2007年、2008年到达了顶峰，属于比较恐怖的超发。最大面值是100万亿元一张钞票。经济马上要崩溃的时候，它们实在没办法了，取消了这个津元。针对百姓手里的一百万亿津巴布韦元，政府采取的办法是允许以特定的比例换成美元，之后流通美元、津元作废，但是实际上它不给你换，现在津巴布韦的银行里，很多津巴人都有一个津元账户。"

2008年开始，津巴布韦开始使用美元作为流通货币，但因为2000年快速土改赶走白人地主，美国对津巴布韦长期制裁，于是问题又来了。

Wallace："2008年底2009年初，津巴布韦就开始用美元了，用了美元以后，经济有所好转。因为津巴的无论是农业、出口、烟草出口、矿石出口，基础是非常好的，经济增长率也上来了，从原来的负增长大概涨到了5%到6%的年均GDP增长率，外国投资也进来的多了，尤其是中国的投资。但也有问题，因为它受美国的制裁，没有一个合法的渠道拿到现钞。通常用美元，可以和美联储、美国政府有一个协定，美国可以授权你印钞或者给你大量的现钞的流通。但因为受到美国的制裁，国内的流通美元比较少。结果，津巴布韦只能采用了一篮子货币，南非兰特、美国美元、英镑、欧元、周边国家博茨瓦纳、纳米比亚当地的货币，只要是能找来的现钞，而且是南部非洲硬通货都可以在津巴找到，解决它市场上现钞流动性的问题。美元都是一些又脏、又破、又旧的黑市上搞来的美元。用之前，大家都把这个美元会洗一遍，大面积的晒一晒，晒干它，所以洗过的美元是都露出毛来了。流动性很差，它毕竟现钞头寸没有了，所以它现在想发了一种token money，货币替代物。"

津巴布韦政府希望通过发行债券美元，来为自己的货币信用体系完成试水，同时也避免受美元升值影响出口，在非洲进出口银行的担保下，将发2货币美元、5货币美元的币值。

银行也引发了民众的恐慌，因为大家都被2000--2008年的高通胀年代吓怕了。现在大部分银行的每日取款金融都在50美元到100美元，取款手续费3%到10%不等。



【来源：央广网 编辑：木合塔尔·木拉提】