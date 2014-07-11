美国继续悬赏1000万美元缉拿伊拉克极端组织首领

哈通社阿斯塔纳电，据新加坡《联合早报》11日报道，美国自2011年起就悬赏1000万美元缉拿伊拉克极端组织"伊斯兰国"首领巴格达迪，美国国务院日前宣布，这一悬赏仍然有效。

美国国务院9日发布的公告说，美方自2011年10月开始悬赏征集能够据以获知巴格达迪下落或将其抓捕的信息，悬赏目前"仍然有效"。巴格达迪又名阿布•杜阿，1971年出生于伊拉克萨迈拉。 "伊斯兰国"组织5日在其网站发布了一段21分钟的视频，说是巴格达迪在伊拉克第二大城市摩苏尔一座伊斯兰教堂发表讲话，呼吁伊斯兰教徒向他效忠，支持"圣战"。该男子身着黑色长袍，头戴头巾，操流利古典阿拉伯语。 另据报道，伊官方正在对视频进行技术分析，以确定在视频中现身的男子是否为该组织头目巴格达迪。但有专家认为，片中的男子应该就是巴格达迪。 原称"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"的"伊斯兰国"组织是恐怖组织基地组织前伊拉克分支，它趁叙利亚战乱，控制了叙北部和东部一些地区。6月初以来，该组织武装攻占了伊拉克北部和西部大片土地，并于当月29日宣布在横跨叙伊边境的广大区域建立一个伊斯兰教国家，巴格达迪为国家领导人即"哈里发"。该组织同时宣布改名为"伊斯兰国"。