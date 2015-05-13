库斯塔奈州神秘死亡的高鼻羚羊数量已达1000只以上

哈通社阿斯塔纳5月13日电（记者阿布阿斯哈尔）农业部副部长叶尔兰•尼桑巴耶夫13日在阿斯塔纳举行的一场新闻发布上表示，库斯塔奈州神秘死亡的高鼻羚羊数量已经达到1000只以上。

尼桑巴耶夫说，5月11日，库斯塔奈州野生动物保护部门工作人员在该州阿曼根勒德县境内发现近100具高鼻羚羊的尸体，死因不明。目前，发现的高鼻羚羊尸体数量已达到1000具以上。我们已向总检察院、能源部、教育和科学部、卫生和社会发展部、内务部等部门通报有关情况，并同库斯塔奈州政府成立了中央和地区两个工作小组，展开了紧急调查。

尼桑巴耶夫表示，工作组目前正在从当地土壤、水源以及植物采取样本，并将高鼻羚羊尸体样本发往国家卫生研究中心进行化验。化验报告将于一周后公布。

据悉，高鼻羚羊大规模死亡事件曾于2012年发生，当时在库斯塔奈州詹格勒德县发现了926具高鼻羚羊尸体。经调查这些高鼻羚羊死于巴氏杆菌病，病因是因为经过较长的冬季，高鼻羚羊对传染病的抵抗力普遍下降，在分娩季节发生了大规模死亡。尼桑巴耶夫表示这次的高鼻羚羊大规模死亡事件与3年前的有一定的相似之处。

尼桑巴耶夫称，自2012年的事件后，教育和科学部生物安全科研所开始着手高鼻羚羊传染病的研究工作。目前，由该科研所科研人员组成的工作小组也已赴库斯塔奈州参与调查工作。

高鼻羚羊，又名塞加羚羊或大鼻羚羊，因其羚羊角可作名贵药材，长期遭到大量捕杀，在许多地区已濒临绝迹。据尼桑巴耶夫介绍，在政府和社会对高鼻羚羊持续关注和保护下，近10年来，我国的高鼻羚羊数量增长了12倍，2014年其数量达到了25.67万只。去年，野生动物保护部门破获了70多起高鼻羚羊非法猎杀案件。（编译：吴然）