哈萨克斯坦发现最早金字塔比埃及早1000年

哈通社阿斯塔纳8月16日电 据英国《每日邮报》报道，世界最早的金字塔可能并非诞生在埃及，而是距埃及首都开罗6000多公里之外的哈萨克斯坦！一年前，考古学家在哈萨克斯坦发现一座类似于埃及风格的金字塔。经过研究发现，这座金字塔的建造时间可能比埃及金字塔早了1000年。









一年前，考古学家在哈萨克斯坦发现这座金字塔时，其主要部分早已变为废墟（图右），但从建筑风格以及形状来看与埃及金字塔极为相似。由于主墓室还没有被挖掘出来，考古学家将这个惊人的秘密保留至今。图左为埃及金字塔，大约建于公元前2700年前，是当时埃及法老佐塞尔的陵



考古学家表示，这座金字塔大约建于公元前3500年之前的青铜时期，是当时大部落首领的墓穴。据悉，哈萨克斯坦金字塔由至少27个小金字塔组成，它们分别建于不同的历史时期，整体十分壮观，光主墓室直径大约就有7米。



考古学家还在其中挖掘出大量当时的手工制品，有极高的研究价值。几天之后，他们将展开主墓室发掘工作。图为考古学家在这座金字塔里挖掘出的陶器，据悉所有这次挖掘出的文物均会移交至哈萨克斯坦卡拉干达州立博物馆。



金字塔并非埃及独有，此前在中国和墨西哥等国家，考古学家也发现了类似金字塔的建筑，而此次在哈萨克斯坦发掘出的这座金字塔从时间来看实属世界首座。





苏联时期的哈萨克斯坦地广人稀，十分荒凉，曾被成为"与世隔绝之地"，许多当时的政治罪犯均被流放至此。而这次金字塔的发掘可能意味着，在这片土地上仍有许多古老的文化潜藏地下。