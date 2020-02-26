韩国新冠肺炎确诊病例超过1000人

哈通社/首尔/2月26日 -- 据韩联社消息，韩国中央防疫对策本部26日通报，截至上午9时，较前一天下午5时新增169例新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊1146例。

这是韩国在确诊第一例新冠病例的37天后，累计确诊数破千。169例新增病例中有134例来自大邱市，19例来自庆尚北道，大邱和庆北的累计病例分别增至677例和267例，合计944例。其余分别在首尔市（4例）、釜山市（8例）、庆尚南道（2例）、仁川市（1例）、京畿道（1例）出现。

与新天地大邱教会和清道大南医院有关的确诊病例分别增至501例和113例。韩国境内累计死亡病例11例，包括前一日传出噩耗的现年36岁蒙古国籍病例，这是韩国首例外籍死亡病例。该男子有基础病肝硬化，确切死因待查。

11例死亡病例中有7例归入清道大南医院病例。该院的精神病区有很多住院患者，防疫部门认为，在长期住院导致免疫力降低的情况下，封闭空间密切接触造成聚集性传播，催生重症病例。

随着社区传播的扩散，除确诊病例外，接受新冠病毒检测的人员达到44981名看，其中28247人检测结果呈阴性，其余16734人结果尚未出炉。



