哈萨克国际通讯社《有关中国100问》有奖精彩活动结果揭晓

哈新社阿斯塔纳讯，今天哈新社公布了一个月以来由我社举办的《100问-100答》活动最终获奖者名单。

该活动《有关中国100问》的俄语和哈语竞赛中，来自卡拉干达市的詹多斯∙艾特莫夫获得第一名，并获得了由哈新社社长达吾然∙迪亚洛夫颁发的笔记本电脑。 艾特莫夫说："我毕业于国立卡拉干达大学国际关系专业，毕业后，对中国和日本非常着迷，开始研究两国文化，我从未去过中国，也不懂汉语，我非常向往能去世界七大奇迹之一的长城和中银香港总部大楼。" 获奖者称，此次的有奖竞猜题目难度很大，但又非常有趣，但是这些问题帮助我从另一个角度认识了飞速发展的国度，我想向主办方-哈新社表示感谢。 阿拉木图州卡普夏盖市居民阿勒腾哈尼木∙阿赫巴耶娃获得了第二名，而第三名被来自阿拉木图市的阿曼凯立德∙肯尼耶夫获得 。 热依扎∙艾力木罕诺娃与拉威尔∙布杜科夫获得鼓励奖。 值得一提的是，哈新社在以加深两国读者彼此认识为目的举办的此次活动过程中，为哈萨克斯坦读者以哈语和俄语形式献上100道有关中国的问答题，而为中国读者以汉语形式献上100道有关哈萨克斯坦的问答题，每天公布3道题，最终有47名读者晋级决赛，其中包括13名中国籍读者。中国读者的颁奖仪式将在中国首都北京举行。