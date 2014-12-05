纳扎尔巴耶夫：100多家法国公司在哈从事经营活动

哈通社阿斯塔纳12月5日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日与到访的法国总统弗朗索瓦•奥朗德举行会谈。

据悉，两国领导人就全面深化哈法关系、扩大双边各领域务实合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。 纳扎尔巴耶夫指出，法国是率先承认哈萨克斯坦独立的欧洲国家之一，1993年，法国时任总统弗朗索瓦•密特朗访哈，密特朗总统是哈法两国外交关心的奠基人，20多年来，两国关系得到了长足的发展，目前共有100多家法国公司在哈从事经营活动，还有许多合资企业，两国正在合力实施几十项合作项目，此次，奥朗德总统又带来了由100多人组成的大型经贸考察团。相信，奥朗德总统此访将进一步增进哈法友谊，推动两国关系全面深入发展。 奥朗德总统表示，此访是对纳扎尔巴耶夫总统2012年对法国国事访问的回访，1993年，密特朗总统成功访问了独立不久的哈萨克斯坦，现在的哈萨克斯坦已今非昔比，已发生了巨大的变化。我们的会晤是在欧盟与俄罗斯关系出现紧张时刻进行的，我衷心希望双边关系出现缓解，这有利于双边经济关系健康发展，在这方面哈萨克斯坦能够发挥积极的作用。（编译：林海）