尼加拉瓜大运河开工 中国公司拥有100年运营权

哈通社阿斯塔纳12月23日电，据环球网23日报道，被很多国际媒体热炒了近两年的尼加拉瓜大运河，当地时间22日在尼加拉瓜里瓦斯市开工建设。

尼加拉瓜位于中美洲中部，地理位置重要。尼加拉瓜人的"运河梦"可以追溯到200年前。2013年6月13日，尼国会经表决批准了尼加拉瓜运河计划。2014年7月7日， 尼加拉瓜运河委员会批准运河项目的路线规划。 权威资料中关于尼加拉瓜大运河的相貌是这样描述的：运河线路从加勒比海侧的蓬塔戈尔达河，沿杜乐河进入尼加拉瓜湖，再到太平洋岸的布里托河口，全长约276公里，是巴拿马运河长度的三倍。航道规划底部宽度为230米-520米，水深27.6米、航道的通过能力约9100艘/年，可通行船舶最大吨位达40万吨，计划5年内建成。40万吨的大船，从委内瑞拉开往中国，将节约两个月的航行时间；而从上海到巴尔的摩，走尼加拉瓜运河航线要比苏伊士运河短4000公里，比绕过好望角短7500公里。 修建期间预计创造5万就业岗位，运营期间预计创造20万就业岗位。

尼加拉瓜大运河的正式名称叫尼加拉瓜运河综合开发项目，除了运河外，还包括港口、自由贸易区、度假村、国际机场和公路，总体投资达到500亿美元。中国富商王靖成立的香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（简称HKND集团）拥有100年独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。