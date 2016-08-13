斯库林夺100米蝶泳金牌为新加坡赢得奥运首金

哈通社阿斯塔纳8月13日电 当地时间12日，里约奥运会男子100米蝶泳决赛中，新加坡选手斯库林以50秒39战胜美国传奇名将菲尔普斯夺得金牌，并打破奥运会纪录。这是新加坡选手第一次获得奥运游泳冠军，也是该国赢得的首枚奥运金牌。

该项目出现了三个并列亚军，美国选手菲尔普斯以51秒14获得亚军之一，结束了他在该项目上的奥运连冠历史。南非选手勒克洛斯、匈牙利选手切赫同以51秒14并列亚军。中国选手李朱濠以51秒26获得第五名。



比赛中，菲尔普斯出现在第二道，他的家人依然集体到场为他加油助威。李朱濠在第三道出场。半决赛发挥惊人的新加坡选手斯库林在第四道。比赛开始，斯库林在出水后排在第一，50米时斯库林用时23秒64，李朱濠在50米时排在第三，菲尔普斯未进前三。



后程争夺开始，斯库林依然排在第一，这位亚洲选手的后半程表现生猛，他明显把其他选手都拉开了一段距离。菲尔普斯加速冲击，虽然他赶到前列，但离开斯库林还有段差距，此时勒克洛斯和切赫也追了上来。冲刺到边，斯库林历史性获得冠军。菲尔普斯、勒克洛斯和切赫三位老对手并列亚军。



斯库林创造了新加坡的历史，同样也书写了亚洲人的历史。他让菲尔普斯没能获得第23金，堪称"黑马"和"传奇杀手"。