我国柔道选手穆拉特勇夺100公斤级世界柔道冠军称号

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克斯坦柔道联合会消息，第八届世界退伍军人柔道锦标赛18日至21日在美国弗洛里达州举行。

据悉，本届比赛是国际柔道联合会与美国柔道联合会合作举办的国际赛事。



来自全球63个国家的999名柔道选手参加了本届锦标赛，其中我国选手数量为11名。



我国柔道选手在比赛中取得了优越的战绩。其中，100公斤级的努尔兰•扎拉舒耶夫在比赛举行的第一天便赢得了铜牌，而在第二天，京多诺夫•穆拉特则以一胜分数（柔道比赛最高分数）战胜所有对手，夺得了100公斤级世界冠军称号。



此外，我国60公斤以下级别的卡茨•亚历山大和57公斤级热斯库乐•特纳巴耶娃在比赛中各摘得一枚铜牌。



我国选手在比赛中共计摘得一枚金牌、三枚铜牌，在63个国家中取得了第20名的成绩。



国际柔道联合会是依据欧洲柔道联合会代表大会决议于1951年7月成立的。联合会主要目标是管理世界柔道运动，联合五大洲柔道联盟组织国际柔联赛事以及奥运会柔道比赛。国际柔道联合会还负责制定柔道项目的国际规则。现有187个协会会员，分属5个大洲联合会。工作用语为英语和法语。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】