卡沙甘油田计划在年底内生产100万吨石油

哈通社阿特劳 -- 在对阿特劳进行视察工作的纳扎尔巴耶夫总统7日出席了卡沙甘油田开幕仪式。

能源部长哈纳特•波兹姆巴耶夫向纳扎尔巴耶夫总统就卡沙甘油田的石油及天然气生产情况，及未来发展计划进行汇报。



"自2016年11月1日起，卡沙甘油田的石油日生产量已超过7.5万桶，基本达到了商用水平。我们正在计划继续提升石油生产量，将卡沙甘油田的石油日生产量保持在18万桶。今年年底内，卡沙甘油田的石油生产量或将达到100万桶，而天然气产量则将达到6.8亿立方米。2017年，我们计划生产890万吨石油及56亿立方米天然气。在之后的几年，石油年生产量或将提升至1300万吨，而天然气年产量则有望提升至90亿立方米。"他说。



值得一提的是，卡沙干油田位于里海北部，是我国境内第一个海上油田，也是近年来全球范围内发现的最大油田之一，拥有油田"巨无霸"的美誉。



此外，纳扎尔巴耶夫还与卡沙甘油田人造岛--"Д"岛屿上的石油工人举行了电视电话会议。



"Д"岛屿上的工程技术人员介绍说，位于卡沙甘油田的"Д"岛屿是一座人造岛屿，同时也是海洋运营中心，旨在完成生产石油、将天然气重新注入地下空间以及天然气提前布局等一系列任务。



工程人员们指出，整个建岛工程共耗用了1300万吨岩石和1200万吨石灰石。此外，施工人员还在该岛上安装了管桥，为此耗用了3.7万吨钢管，其中2.8万吨是由国内公司生产的。



工人们还表示，目前卡沙甘油田的石油日生产量已达10-12万桶。



最后，纳扎尔巴耶夫总统还祝工人们身体健康，工作顺利。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】