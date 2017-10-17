阿拉木图市举行"阿拉什奥尔达"100周年纪念活动

哈通社/阿拉木图/10月17日 -- 17日，为庆祝"阿拉什奥尔达"100周年，阿拉木图市举行"阿拉什奥尔达和民族独立思想"为主题的科学实践会议。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克出席会议，并就20世纪初阿拉什运动知识分子为独立作出的巨大贡献发表讲话。



"哈萨克知识精英曾经付出的努力，成为了国家独立的基石。阿拉什运动的参与者们相信自己的梦想会实现并呼吁人民为独立团结起来。纳扎尔巴耶夫总统也在《历史浪潮》中提到：‘18-19世纪哈萨克汗国解体以后，哈萨克人民再度燃起建立国家的希望。该时期的哈萨克领袖们包括阿里汗•博凯汗诺夫、阿赫梅特•拜图尔森诺夫、米尔扎赫普•杜拉托夫等人'。"拜别克说。



100年前，1917年7月21-26日，奥伦堡市举行了全哈萨克大会。大会中，哈列勒•多斯穆罕别托夫担任主席，阿赫梅特•拜图尔森诺夫和阿勒穆哈梅特•库特巴若夫担任主席助手，米尔扎赫普•杜拉托夫、阿赫勒别克•塞伊托夫担任秘书长。另外，全哈萨克大会上奠定了"阿拉什"国家民主党的基础，并就当时重大社会问题进行了讨论。



11月21日，"阿拉什"党在"哈萨克"报上宣布建立阿拉什自治共和国的消息。由于当时各种社会原因，阿拉什知识分子们的愿望未能得以实现。而在20世纪末，1991年，哈萨克斯坦宣布独立。



"现今，对于国家的领导人和人民来说，每个时代国家有着不同挑战和任务。我们见证了阿拉什知识分子期盼的国家独立。深知时代挑战的纳扎尔巴耶夫总统实现了当时阿拉什知识分子们的梦想，使他们精神再次复活。"阿拉木图市长说。



据悉，今年的纪念活动期间举行了大型晚会，并邀请了文化、艺术领域代表以及社会功勋人士和青年代表参加。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】