哈萨克斯坦100名新人物将于本周揭晓

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- "精神文明复兴"计划下的"哈萨克斯坦100名新人物"项目在线评选工作将于本月10日结束。

"哈萨克斯坦100位新人物"项目于10月18日开始在100esim.kz网站在线投票。参与评选的302名候选人来自6个领域，分别是：科学-45名、体育-42名、社会-86名、医学-46名、文化-37名、商业-46名。



据了解，302名候选人选自阿斯塔纳、阿拉木图以及哈萨克斯坦各州。



据目前的投票结果显示，"哈萨克斯坦100名新人物"投票榜中，残奥会冠军祖尔菲亚•哈布都林那以2316票暂列体育领域榜首；塔季扬娜•库吉尔以2533票暂列科学领域首位；作曲家、钢琴家拉哈特毕•阿布德萨金以5035票暂列文化领域首位；企业家海拉特•莫勒达塞伊托夫以7449票暂列商业领域首位；职业为护士的拉扎特•艾特霍金纳以3669票暂列医学领域首位；贝拉•戈兹迪耶娃以5162票暂列社会领域首位。



值得一提的是，"哈萨克斯坦100位新人物"项目旨在评选出为社会做出巨大贡献的100名人物，并以他们的真人真事向社会宣传及发展成功的理念、精英政治、竞争原则、科学以及实用主义等，从而落实社会精神文明的复兴。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】