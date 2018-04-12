纳扎尔巴耶夫总统出席“100本哈萨克文新教材”介绍仪式

哈通社/阿斯塔纳/4月12日 -- 纳扎尔巴耶夫总统12日出席在首都"纳扎尔巴耶夫中心"举行的"100本哈萨克文新教材"介绍仪式。

据了解，纳扎尔巴耶夫总统的署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》发表已过去一年时间，其中包括"全新人文知识100本哈萨克文新教材"项目。截至目前，在该项目框架下共翻译了哲学、宗教、人类学以及新闻学等领域的18本著作及教材。每本书分别印有1万份，并将于往后的一个月内发放至每个高等教育机构和图书馆。该教材预计今年还将纳入教学计划中。此外，每本书的电子版本以及视频教程可以在哈萨克斯坦大学开放平台（OpenU.kz）中获取。





"在此之前，我已经阅读这些新教材。经过一星期仔细翻阅，发现新教材与我们儿童时期的教材有着天壤之别。虽然我们与管理学方面的知识有所接触，但心理学、语言历史等科学领域对我们来说很陌生。或许以英文接受教育的年轻人知道，但对于普通人来说并没有。为了使哈萨克语教材库更加丰富以及提高知识水平，我们实施了这一项目。"纳扎尔巴耶夫总统说。





据悉，"100本哈萨克文新教材"项目落实基础下成立了以非政府及非盈利目标开展工作的"国家翻译局" 公共基金，并同全球知名出版社建立了合作关系。首批书籍中的词汇表结合了3000多个新科学术语和概念，其中三分之一已实现实用化。新教材和书籍具体信息可在100kitap.kz网站获取。

























【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】