突厥文化国际组织举办阿塞拜疆成立100周年庆典活动

哈通社/阿斯塔纳/5月28日-据据突厥文化国际组织（TURKSOY）新闻处消息，安卡拉突厥文化国际组织总部日前举行阿塞拜疆民主共和国成立100周年庆祝活动。

土耳其总统首席顾问亚尔琴•托普丘、阿塞拜疆驻土耳其大使哈扎尔•伊普拉辛、突厥文化国际组织副秘书长弗拉特•普尔塔西，"2018年运动"土耳其代表赛德•艾克曼、阿塞拜疆著名作家艾力努尔•尼弗塔里耶夫，以及阿塞拜疆武装部队及大众媒体等代表人员出席了此次活动。



活动期间，普尔塔西表示，他为作为此次活动组织者并在此发表讲话，以及为纪念100年前阿塞拜疆伟大建国者而感到自豪和荣幸。



此外，在该活动框架内，阿塞拜疆知名记者兼作家、"2018年运动"创始人之一、科学博士及副教授尼弗塔里耶夫的"阿塞拜疆政治新闻学的形成与发展（1990-1920年期间）一书介绍会在此举行。



尼弗塔里耶夫在介绍会中谈到思想的演变，以及阿塞拜疆如何创建自由国家等领域的相关问题。



此外，活动期间，阿塞拜疆青年知识分子代表图兰•加法利也发表讲话，简单介绍了其对阿塞拜疆民族解放斗争历史所做的相关研究。



【编译：达娜】