中国-中亚天然气管道冬供期间负荷率将达到100%

哈通社/阿斯塔纳/11月12日 -- 据中国石油网消息，冬供期间，中国-中亚天然气管道日输气量将达到1.6亿立方米，达投产以来最高值，管道负荷率将达到100%，生产压力和保供压力巨大。

消息称，冬供期间，中油国际管道公司输气量约占中国石油天然气管网输送总量的1/4。日前，该公司召开2018年冬季保供工作视频会议，要求面对冬供严峻形势，坚持从加强内外协调、信息化建设及升级作业管理等方面入手，保障安全平稳供气。

据悉，今年天然气供需总体形势处于紧平衡状态。为提升中国西北、西南通道输气保障能力，中油国际管道公司积极落实第19次土、乌、哈、中四国会议气量安排，按照满负荷运行要求，不断增强跨国协调的规范性和约束性，确保今冬明春安全平稳供气。据了解，今年8月至10月，中乌项目各站场提前完成冬防保温自检自查维护、压缩机组保养等工作；中哈项目积极开展压缩机组控制柜、电源等方面技术改造，更好地适应低温环境，有效保障设备安全平稳运行，全力保障管道输气能力。

另据报道，自2009年12月，土库曼斯坦阿姆河第一天然气处理厂正式开始输气以来，中亚天然气管道已稳定运行逾7年。截止到2018年9月底，中亚天然气管道A/B/C三线累计进口天然气2358.9亿标方。今年1月至9月，中国-中亚天然气管道共计向中国输气357.6亿标准立方米，为快速增长的中国天然气市场需求提供了有力保障。

中国-中亚天然气管道是中国第一条引进境外天然气资源的跨国能源通道，西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部地区，经新疆霍尔果斯入境，全长1830公里，入境后A/B线与西气东输二线管道相连，C线与国内的西气东输三线相连。整个管线长度近万公里。其中土库曼斯坦境内长188公里，乌兹别克斯坦境内长530公里，哈萨克斯坦境内长1300公里，其余约8000公里位于中国境内。管道分AB双线敷设，单线长1833公里，是世界上最长的天然气管道。自2009年12月15日实现单线通气。2010年10月26日，B线全线投产完毕。2014年5月，第三条支线，即C线进气投产。