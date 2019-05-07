联合国科学组织：全球100万物种濒临灭绝

哈通社/努尔-苏丹/5月7日 -- 据联合国新闻处消息，联合国今天在巴黎发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告 》显示，近百万种物种可能在几十年内灭绝，而目前保护地球资源的努力可能会因为没有采取基于最佳知识和证据的大刀阔斧的行动而失败。

这是联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES） 首次发布报告，也是自2005年《千年生态系统评估》发布以来，对自然环境最为全面的一次分析。

教科文组织总干事阿祖莱在发布会上表示，这项研究结果值得引起全世界的关注。

她说："在通过这份历史性报告后，没有人能够声称他们不知道。我们再也不能继续破坏生物多样性。这是我们对子孙后代的责任。"

她强调，生物多样性具有普遍的重要性，保护生物多样性"与应对气候变化同样重要"。

《生物多样性和生态系统服务全球评估报告 》提交给了130多个政府代表团，以备他们在教科文组织总部批准。报告凝聚了参与位于波恩的生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台的至少50个国家的400名专家的工作。

报告除了提供有关大自然和生态系统的状态，以及自然对人类的贡献的详尽见解之外，还讨论了关键的国际目标的进展，例如可持续发展目标、爱知生物多样性目标和气候变化《巴黎协定》。

报告还审查了过去50年来导致"前所未有的"生物多样性和生态系统变化的五个主要驱动因素：土地和海洋使用的变化，生物的直接利用，气候变化，污染和外来物种入侵。

四分之一的物种面临灭绝危险

研究显示，人类活动"现在比以往任何时候都威胁到更多物种" 。这一发现基于这样一个事实：植物和动物群体中大约25％的物种是脆弱的。

这表明，除非采取大力行动减少生物多样性丧失的驱动因素，否则大约有一百万种物种"面临灭绝，许多物种将在几十年内灭绝"。

报告指出，如果不采取措施，全球物种灭绝速度将"进一步加速"，而现在的灭绝速度已经"至少比过去一千万年的平均值高出数千倍"。

报告指出，尽管包括土著人民和地方社区在内的许多人们在努力，到2016年，用于粮食和农业的6190种驯养哺乳动物品种中有559种已经灭绝，约占总数的9％，此外至少还有1000种受到威胁。

粮食的长期安全受到威胁

报告认为，长期粮食安全所需的许多农作物的野生近缘种都缺乏有效保护，而驯养哺乳动物和鸟类的野生近缘种的状况正在恶化。

与此同时，栽培作物种类、作物野生近缘种和驯养品种多样性的减少意味着农业对未来气候变化、害虫和病原体的抵抗力可能会降低。

报告指出，"虽然现在比以往有更多的食物、能源和材料供应给大多数地方的人们，但这种情况越来越多地牺牲了大自然在未来提供这种贡献的能力。"

与此同时，人类作为一个整体所依赖的生物圈正在以比人类历史上任何时候都快的速度退化 "。

自1980年以来，海洋污染"增加了十倍"

在污染问题上，尽管全球趋势不尽相同，但某些地区的空气、水和土壤污染仍在继续增加。

报告显示，"自1980年以来，特别是海洋塑料污染增加了十倍，至少影响了267种海洋动物"，其中包括86％的海龟，44％的海鸟和43％的海洋哺乳动物。

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台主席沃森（Robert Watson）爵士表示："物种、生态系统和遗传多样性的丧失已经成为人类福祉的全球性和代际性威胁。保护大自然对人类的宝贵贡献将是未来几十年的决定性挑战。然而，在每个层面的政策、努力和行动只有基于最佳知识和证据才会成功。"

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台是一个独立的政府间机构，旨在加强生物多样性和生态系统服务的科学政策互动，以保护和可持续利用生物多样性，促进长期的人类福祉和可持续发展。

政府间科学政策平台于2012年4月在巴拿马城由94个政府成立，并由四个联合国机构主持：环境规划署、教科文组织、粮农组织和开发计划署，管理由环境署负责。