哈通社向安纳多卢通讯社就其成立100周年致以热烈祝贺

哈通社/努尔苏丹/4月6日--土耳其安纳多卢通讯社4月6日迎来成立100周年纪念日。

于1920年4月6日成立的土耳其安纳多卢通讯社见证了包括第一部法律的签署和宣布、民族解放战争等一系列土耳其历史事件的发生。

自成立至今，安纳多卢通讯社向世界播报了土耳其的各类新闻和实时资讯，使国际社会听到了来自土耳其的声音，了解到了土耳其的真实情况。

目前安纳多卢通讯社在全球30个国家驻有记者站，并以土耳其语、阿拉伯语、英语等10种语言播送新闻。同时，该通社与法国新闻社、美国联合通讯社、新华社等诸多国际新闻社保持着紧密合作关系。

哈萨克国际通讯社于2018年4月10日与该通讯社签署合作协议，就此建立合作关系。

安纳多卢通讯社的总部位于安卡拉市。

哈通社就安纳多卢通讯社成立100周年致以热烈祝贺。席卷全球的新冠肺炎疫情也来到了哈萨克斯坦和土耳其。抗击新冠肺炎疫情的同时，还需与网络上的各种虚假信息作斗争。在如此严峻形势下，安纳多卢通讯社坚持播报真实和实时资讯。我们祝安纳多卢通讯社往后的工作更加顺利。

【编译：阿依波塔】