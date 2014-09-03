阿尔卡特-朗讯助力亚美尼亚部署100G光传输网

哈通社阿斯塔纳9月3日电，据外媒报道，近日，阿尔卡特朗讯（下文简称阿朗）正帮助亚美尼亚Ucom通过部署阿朗的1830光子服务交换机(Photonic Service Switch)来升级其国家基础设施。这是Ucom100G光传输网方案的重要组成。

Ucom的新IP光综合网是亚美尼亚的首例，传输速率高达100G。这个100G光传输网将应对亚美尼亚的流量增长，使更快、更优惠的新服务部署来满足居民和商业用户对增长的带宽需求。 亚美尼亚Ucom总经理Hayk Yesayan表示："我们是亚美尼亚首家提供光纤到户服务的公司，Ucom将继续走在通信技术前沿。阿朗有能力为满足用户的增长带宽需求提供最好的解决方案。我们希望和阿朗进一步合作项目。" 阿朗乌克兰、格鲁吉亚和亚美尼亚地区负责人Alexey Khakhlyuk表示："这个100G光传输网升级项目是我们和Ucom公司的首次合作。通过升级，Ucom可以提供成本效益、高效的100G新服务，从而最大化可用的网络资源。同时，也将解决亚美尼亚对增长的带宽和网络容量的需求。"