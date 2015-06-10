102岁德国妇女获汉堡大学博士学位

哈通社阿斯塔纳6月10日电 据BBC报道，现年102岁的德国妇女英格博格•拉波波特（Ingeborg Rapoport）星期二（6月9日）由德国汉堡大学授予博士学位，成为世界上最年长的博士学位获得者。

英格博格•拉波波特（曾经名叫英格博格•西尔姆Syllm）1937年在汉堡大学完成医学博士学业，撰写了有关白喉疾病的博士论文，但是由于纳粹的迫害而没有能够参加答辩。 她的母亲是一位犹太人。 根据希特勒的反犹太法律，英格博格不能参加最后的论文答辩。 汉堡大学后来写信对她正式确认，"如果不是当时的法律因为西尔姆女士的出身而阻止她参加博士论文答辩"，她应该已经获得博士学位。 现在，汉堡大学纠正了这项错误。 上个月，汉堡大学医学院的三位教授前往东柏林，在英格博格的客厅里测试了她在战前德国所从事的工作。 他们对英格博格的工作感到满意，决定授予她博士学位。 星期二，汉堡大学医学中心举行了一个特别仪式，英格博格在仪式上最终获得了大约80年前被纳粹剥夺的博士学位。 "为了原则" 她说，她并不是为了个人目的而参加论文答辩的，而是为了原则。 她还说，在102岁的时候参加论文答辩并不容易，但是她这样做是为了纳粹迫害的受害者。 英格博格的一生历经坎坷，除了受到纳粹迫害之外，还在1950年代受到美国麦卡锡主义的迫害。 她在1938年逃离德国到达美国之后，最终获得医生资格。 但是，她和在美国结识的犹太裔丈夫突然发现，由于他们的左翼思想，在反对共产主义的麦卡锡主义氛围下，他们又处在了当局的对立面。 他们再次逃亡，这次来到了共产主义的东柏林。英格博格当了儿科医生，并最终成为东德著名的儿科学教授。 她曾经因为在大幅降低婴儿死亡率工作中做出的贡献而获得东德国家奖章。