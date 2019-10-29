今年哈萨克斯坦可再生能源发电总量将达1042兆瓦

哈通社/努尔苏丹/10月29日 —— 哈萨克斯坦能源部部长哈纳特·波兹姆巴耶夫29日在政府会议上表示，2019年哈萨克斯坦已投入使用的可再生能源项目将达87个，其发电总量为1042兆瓦。

能源部长表示，哈萨克斯坦可再生能源资源的巨大潜力吸引了大量投资资金。此外，法律基础和通过的一系列措施也为该领域的发展创造了条件。根据国家规划，2020年可再生能源将占比能源总量的3%，而2030年这一数据将增至10%。此外，2050年我国能源消费总量的50%将来自于可再生能源。

波兹姆巴耶夫称，哈萨克斯坦为参与该领域发展的投资商提供了必要的支持。根据《关于支持可再生能源使用》法案，投资商将获得为期15年的电能购买协议和一系列优惠政策。

据他介绍，2014年，我国已投产可再生能源项目数量为26个，其发电总量为178兆瓦。截止今年年底，我国可再生能源项目将达87个，其发电总量将达1042兆瓦。数据显示，年初至今，我国可再生能源电能产量为16.5亿千瓦/时，较2018年同期增长65%。截至年底，这一数据将达24亿千瓦/时。

波兹姆巴耶夫还表示，2020年，哈萨克斯坦投入使用的可再生能源项目将达108个（发电量为1610兆瓦）。2024年，我国可再生能源项目发电总量将达3000兆瓦。

【编译：小穆】