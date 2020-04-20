韩国新冠确诊病例累计10674例

哈通社/首尔/4月20日 -- 据韩联社报道，据韩国中央防疫对策本部20日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增13例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，累计确诊10674例。

韩国境内单日新增病例数19日时隔61天回落至个位数，但仅过一天就回升到两位数。本月9日至12日，单日新增病例保持在不到40例的水平，13-17日更降至不到30例的水平，18日和19日分别降至18例和8例，总体呈现下降趋势。

新增的13例中，3例来自首都圈，分别是京畿道2例、仁川市1例。此外，釜山市2例、庆尚北道2例、大邱市1例、蔚山市1例，在机场入境检疫过程中确诊4例。包括在社区发现的3例，输入性病例共计7例，占新增总数的一半以上。

累计确诊方面，大邱市6833例、庆尚北道1361例，京畿道656例、首尔市624例、忠清南道141例、釜山市132例、庆尚南道116例、仁川市92例、江原道53例、世宗市46例、忠清北道45例、蔚山市43例、大田市39例、光州市30例、全罗北道17例、全罗南道15例、济州道13例。在机场入境检疫过程中累计确诊病例418例。

截至发稿，累计死亡病例236例，较前日增加2例。平均病死率为2.21%，60多岁患者病死率为2.53%，70多岁病死率9.79%，80岁以上23.44%，年龄越大病死率越高。累计治愈并解除隔离病例8114例，较前日增加72例。正在接受隔离治疗的病例为2324例，减少61例。

另外，截至当天0时，包括确诊者在内，共有56.3035万人接受新冠病毒检测，其中54.038万人呈阴性，1.1981万人的结果尚未出炉。