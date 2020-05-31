哈国累计确诊10858例冠病病例 30日新增476例

哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例30日全天新增476例，单日增幅4.6%。

同日有163名冠病患者康复出院。

30日新增患者最多的地区是首都努尔苏丹市（149例），阿克托别州、北哈州和巴甫洛达尔州当日无新增病例。

30日，奇姆肯特市通报一例新冠死亡病例。

截至5月31日0时，哈萨克斯坦全国累计确诊冠病病例10858例，其中5220人康复出院，38例死亡。

各地区30日新增病例数量（增幅）如下：

努尔苏丹市 – 149 (7,6%)

阿拉木图市 – 117 (4,7%)

卡拉干达州 – 44 (5,3%)

西哈州 – 41 (7,1%)

曼格斯套州 – 31 (13,8%)

克孜勒奥尔达州 – 25 (7,2%)

奇姆肯特市 – 22 (2,7%)

库斯塔奈州 – 12 (7,3%)

阿特劳州 – 12 (1,2%)

江布尔州 – 7 (1,9%)

突厥斯坦州 – 6 (1,7%)

东哈州 – 5 (4,4%)

阿拉木图州 - 4 (1,1%)

阿克莫拉州 – 1 (0,7%)





【编译：木合塔尔·木拉提】