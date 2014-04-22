韩国失事客轮遇难人数不断更新 已有108人遇难

哈新社阿斯塔纳讯，据中国新闻网4月22日消息，截止22日中午，韩国沉没客轮"岁月"号造成的遇难人数已攀升至108人，失踪人数为194人，遇难者中包括2名中国籍乘客。

22日，韩国"岁月号"客轮沉没事故进入第七天。韩国政府部门事故对策本部表示，救援队伍当天集中搜寻客轮的3层和4层，打捞出多具遇难者遗体。 本月16日上午，韩国"岁月"号客轮在全罗南道珍岛郡海域发生沉船事故。21日下午，乘客家属已与韩方救援队达成一致，救援队最迟24日将停止水下搜索，开始对失事客轮进行打捞工作。 韩国总统朴槿惠21日强烈批评"岁月"号渡轮船长以及几名船员的行为。这艘载有476人的渡轮上星期翻沉，造成60多人死亡， 200多人失踪。其中很多是学生。朴槿惠说，这几个人的行为"形同谋杀"，无法而且也不应该容忍。 韩国检方和警方联合调查本部拘留了失事客轮"岁月号"的一等航海师姜某、申某、二等航海师金某和轮机长朴某并展开调查。他们涉嫌遗弃致死罪和违反《海难救助法》。 在调查中，四人中有部分人员陈述事发时未向乘客发出紧急疏散令，但部分人员称船长发出了紧急疏散令，因此调查本部将对此进行进一步调查。