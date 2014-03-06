哈萨克斯坦希望能筹10亿欧元外资建世博会设施

据新华网发布的消息，哈萨克斯坦外交部执行秘书若什巴耶夫26日表示，为了使2017年阿斯塔纳专业性世博会成功举行，哈政府计划除自筹2.5亿欧元资金之外，还希望能筹集10亿欧元外资进行相关基础设施及场馆建设。

若什巴耶夫当天在阿斯塔纳举行的记者招待会上表示，在国际展览局投票决定2017年专业性世博会举办城市前，哈萨克斯坦政府与申请承办本次专业性世博会的阿斯塔纳市政府就做过详细测算，预计举办本次世博会哈政府大概需要投入2.5亿欧元，用于改善阿斯塔纳市的基础设施、修建必要交通设施以及对世博会会址进行前期建设。而修建世博会各种场馆、接待参观者的宾馆及建设其他项目大概还需要10亿欧元，哈萨克斯坦政府希望主要通过吸引外资来进行这些项目的建设。 国际展览局本月22日在巴黎举行投票，选择阿斯塔纳为2017年专业性世博会举办城市，与阿斯塔纳共同参与角逐的还有比利时列日市，这将是中亚国家历史上首次举办世博会。 阿斯塔纳世博会展期为2017年6月10日至9月10日，园区规划总面积约100公顷，预计参观人数500多万人。主办方承诺在场馆建设中使用环保技术，并将利用太阳能为园区提供能源。 根据国际展览局规定，世博会按性质、规模、展期分为两种：一种是综合性世博会，展期通常为6个月，2010年上海世博会属于综合性世博会；另一类是专业性世博会，展期通常为3个月，在两届综合性世博会之间举办一次。