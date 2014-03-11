"公民变坏"的10个国家

哈新社阿斯塔纳消息，近期著名的Bloomberg工作室排列出全球公民越来越"变坏"的10个国家名单。

此项调查中包括公民吸烟、饮酒、赌博、犯罪、贩毒等数量在全国人口数量中所占的百分比而列出以下10个国家 希腊 希腊人口吸烟率排在全世界第二位，其他的犯罪现象在他们身上也很常见。 白俄罗斯 或许你会以为极权主义的白俄罗斯会有什么犯罪现象吗？实际上，白俄罗斯为全世界饮酒率最高的国家，排在其次的是乌克兰与马其顿。 俄罗斯 俄罗斯人喜欢饮酒时众所周知的，但是，公民饮酒率仅排在第六位，吸烟率仅次于美国排在第二位，而赌博率，会比你想象中的还要高。 波西尼亚与塞黑 波西尼亚与塞黑在饮酒方面比不上以上国家，但是在吸烟与赌博方面，却排在榜首。 西班牙 众所周知西班牙美酒全球盛名，但是这里居民更喜欢可卡因，吸食率甚至超过了以盛产可卡因闻名的哥伦比亚。 保加利亚 保加利亚是全球吸烟率最高的国家之一，根据有关数据显示，保加利亚一名成年男子一年要吸近2811支香烟。 亚美尼亚 亚美尼亚公民唯一的缺点就是-嗜赌，在嗜赌方面仅次于菲律宾 澳大利亚 因澳大利亚对摇头丸检查力度不够，因此该毒品在澳大利亚销量很大，借此，澳大利亚在吸食苯丙胺以及赌博中排在前三位。 斯洛文尼亚 该黑名单帮手的国家也产生了，捷克公民饮酒率（啤酒）是全球最高国家之一，而在生产大麻方面已超过荷兰成为全球第一。 捷克 斯洛文尼亚在以上的坏习惯中没有一个排在榜首，在每项中"稍微"沾一点，因此，排在了该榜单第二位。