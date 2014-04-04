诺贝尔奖得主最多的10个国家

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯vestifinance.ru.网站报道，在世界民族之林中要想知道哪一个民族最聪敏、最具有创造力还得看该民族中有多少人获得了诺贝尔奖。

目前全世界共有876人获诺贝尔奖 美国356人 超过三分之一诺贝尔奖得主出生于美国。美国在科技创新方面的优势是任何一个国家包括欧盟无可比拟的。 英国121人 自从设立诺贝尔奖起英国科学家几乎每年榜上有名。 德国104人 德国科学家几乎在所有领域获得过诺贝尔奖，如，马克斯•普朗克1918年推导出黑体辐射的普朗克公式，这个成就揭开了量子力学的序幕，海森堡因为"创立量子力学以及由此导致的氢的同素异形体的发现"而荣获诺贝尔物理学奖。 法国59人 法国在艺术、哲学、文学领域获奖者最多。 瑞典29人 瑞典是阿尔弗雷德•诺贝尔的出生地，瑞典皇家科学院总部就设在该国，因此瑞典排名第5也就不足为奇。 瑞士25人 人均获奖比例超过加拿高出5倍，是俄罗斯的15倍。阿尔伯特•爱因斯坦虽出生在德国但大部分重大发明是在瑞士创造的。 俄罗斯23人 俄罗斯人以本国在文学和艺术领域内的成就而自豪，俄罗斯人还在量子电子学、电子激光及半导体等领域取得了重要成就。 加拿大22人 人们应该感谢弗雷德里克∙班廷，因为他发明人造胰岛素。大多数加拿大科学家是通过对化学的突出贡献获得诺贝尔奖。 奥地利21人 奥地利虽排名第九，但人均获奖比例在10国中名列第七。 意大利19人 米开朗基罗、伽利略、马基雅维利是伟大的科学家，但他们生活的那个时代还没设诺贝尔奖，因此，他们没有机会获奖。但意大利人在某些领域取得了巨大的成就。