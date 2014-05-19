中国企业喀麦隆遇袭10人失联 或被极端组织绑架

哈新社阿斯塔纳讯，据国际时报网消息，当地时间5月16日夜间，中国水利水电第十六工程局喀麦隆公司在喀极北地区的营地遭武装人员袭击，1名中国员工受重伤、10名中国员工失去联系，一名政府军士兵丧生。有消息称，失联中国员工或被极端组织"博科圣地"绑架。

据中新社综合报道，事发地位于喀麦隆与尼日利亚的交界处，中国水利水电第十六工程局正在修复一条国道。该工程局一位负责人透露，16日晚21时20分左右，这个项目营地附近传来枪声和手雷声，营地立即关闭内部照明并要求员工在室内隐蔽。同时，项目负责人还向当地政府、军警部门、中国驻喀使馆、业主等通报情况，请求救援。 不久，一伙装备精良的武装分子乘坐五辆卡车冲进营地，洗劫了一栋宿舍楼，并将营地内10部车辆全部劫走。闻讯赶到的喀麦隆士兵和警察与匪徒发生交火，一时之间枪声大作。交火一直持续到17日凌晨0时30分左右，经过清点，在营地的52人中1名男员工被流弹击中身受重伤，另有10人失踪。在交锋过程中，有一名政府军士兵丧生。 当晚，这伙武装分子还袭击了当地的一处警察局，警方称这是来自尼日利亚的"博科圣地"武装分子发动的跨境袭击。当地一名官员告诉法新社记者："博科圣地的伊斯兰武装分子攻击了这个营地，10名中国人失去联系，我们认为他们很可能被绑架了。" 事发后，中国驻喀麦隆大使馆启动应急机制，安排人员前往事发地区处理善后。使馆与喀军方高层取得联系，要求喀方采取有效措施，全力搜救我人员，如采取行动，应切实保障我人员生命安全，并切实保障我在极北地区其他人员的安全。 喀麦隆极北地区是"博科圣地"等极端组织活动频繁的区域之一。2013年以来，该地区已先后发生三起绑架法国人质事件。为此，中国驻喀麦隆使馆经商参处提醒各在喀中资企业采取有效措施，切实保障企业人身财产安全，特别是在喀北部地区开展业务的企业，应立即启动安全预案，加强人员管理，切实保障营地安全，同时建议近期拟赴该地区的中国企业和公民密切关注当地局势，暂停前往上述地区。