玛士呼尔•珠苏普清真寺入选全球10大清真寺排行榜

哈通社阿斯塔纳电，据e-islam.kz.网站消息，哈萨克斯坦玛士呼尔•珠苏普清真寺入选全球10大宏伟清真寺排行榜。

1. 玛士呼尔•珠苏普清真寺（哈萨克斯坦），长与宽均为48米的八角形建筑，喧礼塔高63米，穹顶为蓝色，犹如敞开的心扉，它象征着哈萨克斯坦人民对美好生活和和平的向往与追求。 2. 马来西亚水晶清真寺，2008年2月8日马来西亚最高元首米詹•扎因•阿比丁出席了落成仪式，可容纳1500人同时礼拜，由钢铁与水泥浇筑而成。 3. 巴基斯坦伊斯兰堡的沙阿•费萨尔清真寺的大厅和庭院能容纳10万名朝圣者。相邻的一个场地上能容纳20万名朝圣者。该清真寺占地18．97公顷，祈祷大厅的面积是0．48公顷。是目前世界上最大的清真寺。 4. 土耳其蓝色清真寺，目前土耳其最现代化的清真寺。 5. 马里粘土之城清真寺，坐落于马里巴尼河沿岸，1998年清真寺与杰内古城一同被列入联合国教科文组织遗产录。 6. 俄罗斯喀山库尔谢里夫清真寺，建于十六世纪，成为喀山新的伊斯兰中心。 7. 马来西亚普特拉清真寺，普特拉清真寺空间宽敞科容纳15000名朝拜者， 颇有摩洛哥哈桑国王清真寺风格。 8. 乌布迪亚清真寺，建于1917年。 9. 加拿大柏图穆尔清真寺，目前加拿大境内最大的清真寺，可容纳3000多人。 10. 文莱苏丹奥马尔阿里赛尔夫汀清真寺，坐落于文莱首都斯里巴加湾市，可以称之为亚洲和环太平洋地区最宏伟的清真寺。