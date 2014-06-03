中国四川民企拟投资10亿原样复制泰坦尼克号

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据新华网报道，四川一家民营企业和美国合作伙伴在香港宣布，计划投资在位于四川省大英县境内的郪江岸边，按"泰坦尼克"号1：1原样复制建造一艘永久停靠的游船，以期在当地建造一个吸引世界游客的旅游胜地。

这项复制工程由四川七星能源投资集团计划投资10亿元人民币兴建，委托美国一家设计公司等专业队伍提供设计方案，由中国船舶重工集团旗下的武昌造船厂建造，计划用两年的时间完工。 参与该工程设计的好莱坞艺术指导科蒂斯•施耐尔告诉记者，为了在四川建造复制版的"泰坦尼克"号，设计团队将主要参照英国豪华邮轮"泰坦尼克"号的姊妹舰"奥林匹克"号的资料，以及"奥林匹克"号现存的一些家具来制作方案。 "‘奥林匹克'号与‘泰坦尼克'号几乎一模一样，是最接近原样的复制，从当年船上的地板、缆绳、摆设，到装修风格，甚至船舱餐厅用的瓷器，我们都准备完全复制出来。"施耐尔说。 "我认为复制‘泰坦尼克'号不仅仅是为了促进当地的旅游业发展，还是为了更好地分享和传递‘泰坦尼克'精神--人类的爱和超越自我。"施耐尔说。 施耐尔曾参与了1997年卡梅隆导演的经典电影《泰坦尼克号》道具设计制作工作，目前为好莱坞多家电影公司担任艺术设计与指导顾问。 在当日举行的发布会上，卡梅隆版《泰坦尼克号》中史密斯船长的扮演者、英国著名男演员伯纳德•希尔，也应邀加入该项工程的顾问团队。希尔还被项目投资方聘为未来新"泰坦尼克"号的船长。 希尔说，尽管未来这艘新"泰坦尼克"号并不能在海上航行，但他很荣幸能在真实世界中当上船长。 四川七星能源投资集团董事长苏绍俊介绍，复制"泰坦尼克"号最根本的目的是要通过体验，让人们更能切身感受到当年海难时的惊心动魄，并激发出当年"泰坦尼克"号显示出的责任意识。 中国社会科学院旅游研究中心特约研究员刘思敏说，四川拥有将近一亿人口，是中国旅游发达地区，周边重庆、武汉、西安也构成强大的客源支撑，期待此次复制"泰坦尼克"号旅游项目能够成为全球化背景下的一个杰作。