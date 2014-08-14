国民烟瘾最大的10个国家

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据华尔街日报网站报道，虽然全球吸烟率已呈持平或下降趋势，但由于人口增加，烟民总人数仍在上升。2009年，全球消费香烟约5.9万亿支，抽烟最厉害的10个国家人均一年吸烟2,000多支。

美国烟草公司雷诺(Reynolds American Inc.)前不久被佛罗里达州一个陪审团判定需支付236亿美元的天价赔偿。该陪审团认定，雷诺在对旗下香烟产品进行营销时因疏忽而给消费者造成损害。此前一名寡妇起诉雷诺，称该公司未告知她丈夫吸烟可能引发癌症。而就在不到一周前，雷诺刚刚表示，将全盘收购竞争对手Lorillard Inc.，交易金额在274亿美元。

《烟草图册》(TobaccoAtlas.org)的数据显示，目前全球成年人口中有近20%为烟民。2009年（最新数据的年份）全球消费香烟近5.9万亿支，这意味着在过去10年香烟消费量增长了13% 。下面列举了2009年全球人均香烟消费量最多的10个国家。

第十名 黑山共和国

人均香烟消费量：2,157支

《烟草图册》的数据显示，从历史上看，高收入国家的香烟消费量往往是最高的，但由于针对性的市场营销、社会接受度上升、持续的经济发展以及人口增加，中低收入国家的香烟消费量预计将会增长。《烟草图册》由世界肺健基金会(World Lung Foundation)和美国癌症协会(American Cancer Society)赞助。

第九名 白俄罗斯

人均香烟消费量：2,266支

1990年至2009年间，西欧的香烟消费量下降了26%，但同期中东和非洲的香烟消费量增加了57%。出现这一变化的背景是高收入国家的民众越来越认识到吸烟的危害，而且政府持续推行控烟政策及相关立法。

第八名 波黑

人均香烟消费量：2,278支

《烟草图册》显示，在全球范围内，中低收入国家香烟消费的大幅增加足以抵消高收入国家香烟消费的下滑。香烟消费成为疾病负担加重的一个因素。虽然全球吸烟率总体呈持平或下降趋势，但由于人口增加，烟民总数仍在增长。

第七名 斯洛文尼亚

人均香烟消费量：2,369支

全球每年香烟消费量接近6万亿支，但随着人们寻找烟硷递送替代系统，尼古丁的消费模式未来可能会发生变化。世界卫生组织《烟草控制框架公约》(Framework Convention on Tobacco Control)概述了减少烟草消费的最佳途径。

第六名 乌克兰

人均香烟消费量：2,401支

随着中低收入国家烟草消费量持续增加，这些国家将会面临过高的吸烟相关疾病和死亡数字。尤其是在中国，中国人的香烟消费量占全球总消费量的三分之一。如果中国女性的吸烟率上升，那么全球的香烟消费量将会激增，中国的经济和医疗卫生系统将不堪重负。

第五名 摩尔多瓦

人均香烟消费量：2,479支

2009年全球48%的香烟消费在西太平洋地区，24%在欧洲，美洲占11%。

第四名 俄罗斯

人均香烟消费量：2,786支 第三名 希腊

人均香烟消费量：2,795支 第二名 保加利亚

人均香烟消费量：2,822支 第一名 塞尔维亚

人均香烟消费量：2,861支

2010年塞尔维亚出台了有史以来最严格的禁烟措施。该国中大约33.6%的成年人为烟民。