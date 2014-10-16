机构预测：中国奢侈品消费10年首降 中产阶级不再盲目

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，10月14日，全球三大咨询公司之一的贝恩咨询公司在米兰发布报告称，今年全球奢侈品（包括手表、珠宝、衣服、鞋子和皮革产品）总销售额将仅增长2%，至2230亿欧元；明年的增幅会与2014年基本持平，其中美国和日本是最大动力。

鞋子是2014年销售额最好的单品，占全部奢侈品销售总额的10%以上。

俄罗斯和中国是眼下全球第一、第二大奢侈品购买国。但贝恩预计，今年中国内地奢侈品销售额将下滑2%，俄罗斯将下滑18%。而若以固定汇率计，中国内地的奢侈品销售额也仅增加1%。

华尔街日报称，如果贝恩的预测正确，那么这将是十多年来中国奢侈品销售额首次下滑。继2012年飙升20%之后，近两年中国的奢侈品销售额增速就一直在放缓。

值得注意的是，贝恩的研究表明，网络销售是奢侈品零售业目前增长最快的渠道，比去年同期增长28%。鞋子是2014年以来销售额最高的单品，占全部奢侈品销售总额的10%以上。

贝恩表示，鞋子的销售额在2014年首次超过皮具，制鞋业销售额增长8%，手袋业增幅为4%。

中国奢侈品市场研究专家周婷表示，目前仅仅才过了三个财季，即将到来的圣诞节也将是奢侈品销量增加的一个节点，这一现象可能在圣诞节后发生改变。

周婷同时指出，2013年中国人花费在奢侈品上的金额达1020亿美元左右，买走了全球47%的奢侈品，但本土消费仅占27.45%。

周婷分析，眼下中国中产阶级在奢侈品的购买上已不再盲目跟从，越来越有自己的主见，再加上一些奢侈品品牌开了太多的店面，使得自己的神秘感以及吸引力大幅降低。

"多元化和个性化是现在中国奢侈品消费的主要趋势，更多的消费者开始注重性价比，这在之前是从来没有出现过的现象。"周婷对记者说，消费心理升级和变迁是奢侈品品牌在中国销售增长缓慢的原因之一。"

按贝恩的预测，2014年，大中华地区奢侈品销售增幅将仅为2%，而这一数据在2013年是7%。