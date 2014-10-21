说话多会伤牙 10个你意想不到的毁牙习惯

牙齿不仅给人美观的第一印象，更是关系到身体的健康品质。即使每天勤漱口刷牙，在日常生活中，还是有许多习以为常的行为和小细节，可能会造成牙齿的损伤。英国《每日邮报》邀请多位牙科专家，点出几项意想不到的毁牙习惯，让大家作为预防参考。

说话多

英国肯特郡BMI医院的口腔外科专家，卢克•卡斯卡裡尼博士表示，经常说话者，下巴容易磨损和撕裂，引起下颔关节和局部肌肉酸痛，甚至会造成颞下颔关节炎，导致牙齿受损。

茶水冷热交替饮用 寒冷天气，很多人喜欢喝热茶等热饮取暖，不过太烫的食物会导致珐琅质膨胀，如果此时又接着喝冷饮，会导致珐琅质突然遇冷收缩，由于温度急速变化，牙齿表面容易产生细小裂纹。 英国埃塞克斯郡牙科专家史蒂芬•皮特博士表示，裂纹一旦变深，一定会使牙质损伤，导致牙齿过敏，甚至会损害牙髓或牙神经，引起感染、脓肿等症状。

运动过量 德国海德堡大学医院一项最新研究发现，长时间运动、运动量太大而且又不补充水分，容易导致唾液减少，唾液硷性升高，破坏牙齿的珐琅质，使得牙菌斑的细菌激素增多，增加罹患牙病的机会。

刷牙时使劲漱口 伦敦牙科专家菲尔•施特默博士提到，吃饭时产生的酸性物质和糖会暂时削弱珐琅质的保护作用。若饭后立刻刷牙，珐琅质更容易被破坏，刷牙后用水使劲漱口，会冲刷掉牙膏的氟化物对牙齿的保护效用。建议饭后至少等半个小时再刷牙，而且刷牙后半小时内也尽量不要喝饮料。

游泳时张着嘴 游泳池中的氯会影响水的PH值，让水呈现酸性，可能会侵蚀牙齿，损害牙齿表面硬组织，导致珐琅质脱落，露出裡层颜色更暗的牙质，从而造成牙齿变色和敏感。英国牙医协会专家黛米恩•沃姆斯利教授建议，游完泳，最好不要直接刷牙，而应用清水先漱漱口。

补牙后坐飞机 补牙后乘坐飞机、登山或滑雪可能会造成牙齿疼痛。主要原因是高度变化、气压改变，会导致牙齿填充材料中产生微小的气囊，而引发"航空性牙痛"或"气压性牙痛"。卢克•卡斯卡里尼博士表示，通常牙痛会在飞机着陆后几小时后减缓，所以补牙后一天之内尽量避免搭乘飞机。

牙齿当成剪刀使用 为了方便，很多人习惯用牙齿开瓶盖或撕开包装袋等，将牙齿做为工具使用。伦敦国王学院口腔外科教授塔拉•兰顿博士发现，用牙齿取代剪刀咬线头、撕开包装或者啃指甲等行为，极为容易伤及门牙，使牙齿发生断裂或移位，而且包装袋上的病菌还有可能进入口腔，引发疾病。

含着药片 许多人因为牙痛，为了快速达到镇痛效果，会将阿司匹灵咬碎或者直接咬在疼痛的牙齿上。不过，卡斯卡里尼博士表示，此镇痛法易烧坏口腔敏感的软组织，建议吞服阿斯匹灵，也能缓解牙痛。

怀孕时不注重口腔卫生 赫特福德郡牙科专家杰瑞米•希尔博士表示，服用孕酮等避孕药或怀孕都会导致雌激素明显升高，使牙龈中血管增生，增加微血管通透性，容易发生牙龈炎、牙龈增生、牙出血。加上孕期抵抗力、唾液酸度降低，为细菌繁殖提供了适宜环境，引发牙齿酸蚀、龃齿。因此需养成餐后刷牙、常用澹盐水漱口，以杀菌消炎的好习惯。

服抗组胺药 抗组胺药适用于过敏止痒和治疗感冒，服用后牙齿容易变黄。英国肯特郡药剂师斯蒂芬•福斯特表示，服用抗组胺药物可能会影响舌头和口腔等部位，影响唾液分泌，引发口乾的现象，而经常口乾会让珐琅质长期损坏，增加牙龈萎缩及牙周病感染机率，甚至会导致牙齿鬆动、脱落。 文章来源： 大纪元网站