联合国难民署希望10年内在全世界结束无国籍问题

哈通社阿斯塔纳电，据英国广播公司11月4日报道称，据联合国难民署估计，全世界至少有1000万人处于无国家状态，他们既没有护照，也没有国籍。

这意味着这些人无法就医、上学以及没有投票权等。 联合国难民署希望一些国家能够给与无国家儿童以及一些少数民族国籍。 英国广播公司记者说，一些人从来没有或是丧失了国籍。比如，一些在难民营出生的儿童，他们没有权力在出生的避难国获得国籍，同时也没有机会回到父母的出生国，在那里获得国籍。 而一些少数民族，例如缅甸的罗兴亚族无法获得缅甸国籍。 联合国难民署说，有27个国家不允许妇女让孩子继承自己的国籍，因此造成了一些儿童没有国籍。联合国难民署希望过各国政府共同努力，在10年内结束这种状况。 它说，一些国家已经成功地解决了这一问题，例如前苏联加盟共和国吉尔吉斯斯坦。该国在过去5年共给65000俄罗斯少数族裔提供了国籍。 联合国早在1954年联合国有关难民身份的国际公约以及1961年减少无国籍状态公约就承诺要解决这一问题。 但权力组织表示自那时起，联合国并没有就此问题取得足够的进展。