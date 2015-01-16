中国外汇储备难攀新高 去年增量创下10年最低

哈通社阿斯塔纳1月16日电，据东方早报网16日报道，随着人民币汇率走向双向波动甚至阶段性贬值，3.99万亿美元或许成为中国外汇储备的最高峰值。

中国人民银行（央行）1月15日发布最新数据指出，截至去年12月末，中国国家外汇储备余额为3.84万亿美元，连续两个季度出现回落。 更能体现这一最新变化的则是外汇储备增量。2014年外汇储备余额3.84万亿美元，2013年为3.82万亿美元，2012年为3.31万亿美元。据此计算，前年增量为5000亿美元，去年仅增200亿美元，增量创下10年来最低。 外汇储备回落并未出乎市场预料。2014年，人民币对美元中间价累计下跌0.36%，即期汇率更是累计下跌2.42%，这也是自2005年人民币汇率改革以来人民币中间价和即期汇率首次出现年度贬值。 "外汇储备下降与外汇占款低迷态势一致，反映了美联储退出QE、人民币汇率预期分化背景下，境内主体结汇意愿下降，资本流出压力加大。而美元升值背景下，外储中非美元货币折算美元价值下降也是原因之一。"交通银行金融研究中心发布报告认为。 告别高增长，或将成为未来中国外汇储备的新常态。 彭博社最新一项对18位经济学家的调查显示，其中12人预计，2006年来一直高居全球首位的中国外汇储备，2015年底将达到3.5万亿-4万亿美元或更低的水平；其中11位经济学家预计，去年6月30日的3.99万亿美元已是中国外汇储备的最高值。 中国外汇储备难以再攀高峰的一个关键原因在于，在美元强劲升值以及中国对外贸易连续三年未达标的背景下，中国面对经济下行压力，或将选择人民币贬值，可拉动出口，稳定经济。但在越来越明显的资本外流压力下，中国经济似乎又难以扛得住人民币的大幅贬值。 可见的是，在经过去年的人民币汇率贬值后，今年以来，人民币逐步走稳。 1月15日，中国银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.1193元，较前一交易日跌12个基点，而在即期市场上，人民币对美元报6.1881，升值76个基点，收于一个月新高。