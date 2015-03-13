外媒评选全球最安全的10个大都市

哈通社阿斯塔纳3月13日电，据华尔街日报网13日报道，生活在一个城市是否安全，并不仅仅依赖当地治安。健康安全、基础设施安全、个人安全和数码安全都需衡量，在《经济学人》智库的榜单上，东京是全球最安全的大都市。中国大城市中香港最安全，北京排在上海、深圳和天津之后，广州之前。

在恐怖袭击和自然灾害面前，一个大城市的电力、通讯和交通系统必须牢靠并经得起冲击。随着数码时代来临，黑客攻击也是不容忽视的都市安全隐患。怎样评价一个城市的安全性成为一个富有争议的问题，同时也越来越重要。保障公众安全意味着解决范围广泛的一系列安全隐患。《经济学人》智库(Economist Intelligence Unit)发布的《2015全球城市安全指数报告》(The Safe Cities Index 2015)根据诸如区域代表性和数据可获取性等因素挑选了全球50个大城市进行追踪，比较它们的相对安全程度。所比较的安全类别包括：健康保障，基础设施安全，个人安全和数码安全。基于《经济学人》智库打出的总分，以下是排名前10的城市：

第10名 美国纽约

纽约是进入安全总榜前10的唯一美国城市。纵观历年记录，纽约的个人安全状况动荡不定。1990年，美国的凶杀案件达到创纪录的2,245起，相当于每天六起。从那之后人口增长到超过100万人，凶杀案件的比例也在下降。2013年的凶杀案件335起，为历史最低。在数码安全排名上，纽约位列第三，参与排名的其他四个美国城市中还有三个（洛杉矶，旧金山和芝加哥）也在数码安全排名中跻身前10。纽约的健康安全排名第二。

第9名 澳大利亚墨尔本

墨尔本在基础设施安全中排名第2，个人安全中排名第8。

第8名 加拿大多伦多

多伦多在个人安全排名里位列第7，基础设施安全排名中位列第8。

第7名 瑞士苏黎世

苏黎世的基础设施安全和健康安全都排在第一位。

第6名 澳大利亚悉尼

悉尼的基础设施安全排名第三，个人安全排名第10。

第5名 荷兰阿姆斯特丹

欧洲城市因它们的医疗保障体系整体表现不错。阿姆斯特丹是总榜排名前10的城市中相对较小的，其人口约78万。对于人口数量大得多的城市来说，为居民提供安全都市环境的挑战要艰巨得多。阿姆斯特丹基础设施安全排名第4，个人安全排名第9。

第4名 瑞典斯德哥尔摩

斯德哥尔摩在数码安全中排名第7，在健康安全中排名第10，在个人安全中排名第4。值得一提的是，个人安全排名前五的城市中除开斯德哥尔摩全为亚洲城市。

第3名 日本大阪

大阪在数码安全中排名第5，在健康安全中排名第6，在个人安全中排名第2。

第2名 新加坡

新加坡在数码安全中排名第2，在基础设施安全中排名第7，在个人安全中排名第1。

第1名 日本东京

东京是世界上人口最多的城市，但也是这份榜单上最安全的城市，其在数码安全（第1）、健康安全（第8）、基础设施安全（第5）和个人安全（第3）四个榜单上均跻身前10。