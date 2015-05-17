外媒盘点将加速改变世界的10大科技

哈通社阿斯塔纳5月17日电 据华尔街日报网15日报道，科技在近10年来发展十分迅猛，并且仍旧以惊人的速度进步着。美林(Merrill Lynch)备受尊敬的投资研究团队的首席投资策略师哈内特及其团队在一项新研究中指出，全世界，尤其是美国，已经进入了被他们称为"加速创新"的阶段。该团队列举了当下超级创新"hyperinnovation"的三个巨大的驱动力：物联网、共享经济以及线上服务。下面列出了为什么世上万物都即将发生变化的10个原因。

科技和生物技术在美国本土的发展十分迅猛。美国的科技公司和生物技术公司的市场价值已经超过了新兴市场和欧元区同类公司的整体市场价值。

太阳能动力得到了改进和完善。现在，仅仅依靠太阳能驱动的飞机阳光动力2号(Solar Impulse 2)最近完成了环球旅行的第六站。不消耗任何矿物燃料来环游世界的确意义非凡。

特斯拉创始人兼首席执行长马斯克(Elon Musk)近日多次表示，"无人驾驶"几乎是一个已经得到解决的问题。他预计，无人驾驶到2023年会成为现实。

中国科学家近日首次修改了人类胚胎基因。是时候想象消除一切产前疾病的可能性了。

疟疾是世界上最致命的疾病之一。针对疟疾的疫苗已经在婴幼儿身上证实有效。2013年，全球约有1.98亿疟疾病例。那么治愈癌症的疗法还会很远吗？

东京的一个百货商场里，一个仿人形机器人接待员在向人们打招呼。该机器人名叫地平爱子(Aiko Chihira)，在东京三越(Mitsukoshi)百货的信息咨询前台工作。这个穿着日本和服的机器人由东芝公司(Toshiba)开发，能够为购物者提供信息以及指路。

迪拜计划在今后两年内推出"机器人警察"。该计划的意图是在不雇佣更多人力的同时，为市民提供更好的服务。

由于全球央行的行动，钱的价格仍然一如既往得廉价。自从雷曼兄弟(Lehman Brothers)在2008年的金融危机和市场抛售中垮台后，全球共有572次降息记录。

自2000年3月达到高点以来，纳指用了5,500天才再次回溯到高位。然而，如今的科技却领先15年前几个光年了。这种飞速的创新和变化能够在世界各地引发深刻的社会和经济变革。美林团队提出，科技正在破坏一切。他们指出，美国已成为世界上最大的石油生产国，虽然报告显示美国的石油只占世界石油储备的2.6%。

欧洲的大型强子对撞机(Large Hadron Collider, 简称LHC)正在寻找超对称性粒子。LHC是世界上最大的单一机器。物理学家们希望LHC不仅能解决一些物理难题，还能为人类揭秘时间和空间的深层结构。

除此之外，太阳能及风力发电技术将为电力生产带来革命。机器人产业已经做好加速发展的准备。医学上的重大飞越将延长人们的寿命。电子商务不久之后可能会无处不在。然而最终，对于一些人来说，这些变化有些可怕，而对那些会被取代的人来说，这些变革可能有些难以接受，但问题的关键是，变革已经到来，而我们可能并没有意识到变革的速度有多快。