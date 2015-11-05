哈萨克语中最常用的10个词汇

哈通社阿斯塔纳11月5日电 哈萨克语--是世界上词汇最为丰富的语言之一。不过，词汇量再丰富的语言，也总会有些词汇和短语，由于使用频繁而被外族朋友熟知。

比方说，在和哈萨克人相处一段时间后，无论来自哪个国家的人，都会很快掌握诸如"Сәлеметсіз бе（你好）"、"рахмет（谢谢）"、"кешіріңіз（抱歉/打扰/劳驾）"甚至"ал енді өзіміз отырып шай ішейік（那就让我们做下来喝茶吧）"等词汇和短语。 其实，除了这几个词和短语外，哈萨克人最常用的短句还有以下十个。 "Өзінше" 用汉语拼音标注发音，这个词的发音是"o zi en xie"。其含义是"自以为是"，可以理解为汉语中的"得瑟"。如果有人评价你时说出这个词儿来，那么他显然是觉得你太得瑟了。 "Қойшы!" 发音"kuo yi shi!"，可以理解为汉语中常用的"得了吧/够了"，当听到一个令人感到不太可能的事情时，或者希望别人停止一些逗乐、傻缺、愚蠢的行为时，这个词就会适时的出现在说话者的口中。 "Бісіміллә" 这个词儿的发音，要用拼音准确标注可有些困难，首字母发音与汉语拼音中的b一致，大致是"b si m-la"。这个词来自阿拉伯语，属于外来词汇，一般用在被什么事情或者事物吓了一跳之后。 "Бәсе!" 发音"ba si-ye！"，如果信息与哈萨克人自己预测的结果相一致，他肯定会以拳击掌，大声说出这个词儿。含义类似中文的"果然！"。 "Базар жоқ" 发音"ba zi-a-er zhuo k"，这个词儿一般被用来对某件事或某个行为表示赞叹，偶尔也会被用来讽刺某件事情干的过火。含义类似中文的"牛逼"。 "Құдай қаласа" 发音"ku da yi ka la sa"，这个词的含义类似一种期待，一般用在表述某件可能将在未来实现的计划之前。可以理解为"如果老天保佑的话"。 "Қарындас！/ Тәте" 发音"ka ri en da si"，含义是"妹妹/妹子"。有些人在和姑娘们套近乎的时候，会这样称呼女孩子；不过这个词，也会用在男士对比自己年纪小的姑娘的尊称上。至于如何判断对方是表达尊敬还是想和你搭讪，姑娘们只需要注意对方的语气和行为，就很明显了。有些地方，比如南哈州也用会"Тәте"（发音"ta te-ye"）。 "Жаным сол!" 发音"zha ni-m suo-l！"，含义是"我的心肝儿！"。这个词儿，只会用在非常亲近的人或者恋人之间，经常会出现在表示亲昵和撒娇的场合。 "Солай" 发音"suo lai"，含义类似"是啊/没错/就是这样"。这个词儿使用的面积可就大了去了。有些人喜欢在一段话的结为加上这个词儿，以表示强调；当然，在对某人的观点不感兴趣又急于脱身是，这个词儿的出现频率就会显著增加。 "Оқасы жоқ" 发音"o ka si zhuo-k"，含义是"没关系"。