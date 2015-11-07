国际足联公布年度最佳进球10大候选

哈通社阿斯塔纳11月7日电 据国际足联消息，7日，国际足联公布了2015年度普斯卡什奖（最佳进球奖）的10个候选进球，梅西国王杯对阵毕尔巴鄂的进球名列其中。

球迷将通过投票选出最佳进球，在候选名单中，有不少球迷熟知的进球，梅西对阵毕尔巴鄂那记右路一条龙打爆对方4人的进球就是候选之一，此外还有梅克斯德比战的逆天凌空、女足世界杯决赛美国球员洛伊德的半场吊射等进球。 消息称，11月30日，候选进球将缩小到3个，最后的得主将在1月11日，和金球奖得主一起公布。去年最佳进球的得主是J罗，他在世界杯上那记世界波依然被球迷津津乐道。 2015年度最佳进球候选： 1. 大卫•波尔（David Ball），英格兰人，弗利特伍德VS普雷斯顿，英甲，2015年3月29日 2. 冈萨洛•卡斯特罗（Gonzalo Castro），乌拉圭人，皇家社会VS拉科鲁尼亚，西甲，2015年4月12日 3. 亚历山德罗•弗洛伦齐（Alessandro Florenzi），意大利人，罗马VS巴萨，欧冠，2015年9月16日 4. 温德尔•利拉（Wendell Lira），巴西人，戈亚尼恩斯VS戈林西亚，戈亚斯州锦标赛，2015年3月11日 5. 卡莉•洛依德（Carli Lloyd），美国人，美国女足VS日本女足，女足世界杯，2015年7月5日 6. 里奥内尔•梅西（Lionel Messi），阿根廷人，毕尔巴鄂VS巴萨，国王杯，2015年5月30日 7. 菲利普•梅克斯（Philippe Mexes），法国人，AC米兰VS国际米兰，热身赛，2015年7月25日 8. 马塞尔•恩迪昂（Marcel Ndjeng），喀麦隆，帕德博恩VS博尔顿，热身赛，2015年7月13日 9. 埃斯特班•拉米雷斯（Esteban Ramírez），哥斯达黎加，埃雷迪亚诺VS萨普里萨体育，哥斯达黎加超，2015年11月2日 10. 卡洛斯•特维斯（Carlos Tevez），阿根廷人，尤文VS帕尔马，意甲，2014年11月9日。