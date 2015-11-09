10月中国贸易数据大幅下降

哈通社阿斯塔纳11月9日电 据英国《金融时报》9日报道，中国与世界其他地区的贸易10月同比大幅下滑，原材料进口受到尤其沉重的打击，中国投资放缓削弱了这个全球最大商品贸易国的需求。

10月中国进口同比下降18.8%，降幅较9月的20.4%略有改善。石油和其他大宗商品价格大幅走低也帮助压低了进口总值。

10月中国出口同比下降6.9%，较上月3.7%的降幅有所恶化。疲弱的全球需求和中国成本上涨导致过去10年期间从中国大量流向世界的廉价商品减少。

今年初，执政的共产党设定了今年贸易增长6%的目标，但2015年头十个月的贸易总额同比下降逾8%。

"疲软的国内需求和大宗商品价格下跌继续拖累中国的进口增长，"澳新银行经济学家刘利刚表示。"展望未来，中国的出口行业仍将面临一些重大不利因素。"

中国进口下降在很大程度上源于大宗商品价格走低，而后者反过来又是中国总体需求下降的结果。中国已经多年是铁矿石、煤炭、铜等材料的世界最大消费国。

据牛津经济研究院估算，若剔除价格影响，中国10月进口量同比降幅为2.6%。

对工业大宗商品需求的下降尤为明显。中国房地产和制造业的严重供应过剩在近几个月抑制了对新产能的投资，进而削弱了对各种原材料的需求。

根据中国海关的数据，10月铁矿石进口量较上月环比下降12.3%，同比下降4.9%，而煤炭进口环比下降21.4%，同比下降30.7%。

分析师们表示，未来几个月整体进口数据可能开始好转，因为大宗商品价格下跌在2014年底尤为显著，这将意味着按价值计算的中国进口同比降幅较小。

与此同时，预计出口将继续下降，原因是全球需求疲软而价格上涨，以及中国实际上决定让人民币汇率再度盯住正在走强的美元。

尽管曾在8月份做出让人民币贬值的不了了之的尝试（此举震撼了全球市场，很快就被北京方面放弃），但9月份中国的贸易加权汇率同比上升8.5%，这意味着中国出口产品的竞争力有所减弱。

"考虑到8月贬值行动引发负面反应，我们认为近期不会出台进一步的贬值，"常驻香港的牛津经济研究院经济学家高路易表示。"我们认为10月的贸易数据将继续（使政府）面临压力，要求其在国内出台更多宽松政策。"

根据中国海关的数据，今年头十个月，中国对美国出口同比增长5.2%，对东盟(Asean)国家出口同比增长3.7%。

对欧盟、日本和香港（香港是中国向世界其它很多地区出口的一个中转站）出口分别下跌4.1%、9.5%和12.2%。